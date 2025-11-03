В то же время в России очень плохая ситуация со стволами.

Украина сейчас производит в разы больше артиллерии, чем Франция и Германия вместе взятые. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт.

Он отметил, что большинство оружия, которое сейчас производит Украина, – это "Богдана". Речь о самоходных артиллерийских установках и прицепных.

"За предыдущий год Украина изготовила 350 единиц. 50 пушек – это одна отдельная артиллерийская бригада. То есть можно оценить масштаб. Это в разы больше, чем производит Франция и Германия вместе взятые. Никто из наших союзников не производит такое количество артиллерии", – подчеркнул эксперт.

Зато, подчеркнул он, в России очень плохая ситуация со стволами. Ведь после того, как союзники Украины ввели санкции на хром (составляющая для производства стволов), а Казахстан прекратил поставлять его в Россию, страна-агрессор, по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планирует производить 300 стволов в год.

"Это очень мало. Один ствол, в лучшем случае, может сделать 10 тысяч выстрелов. 300 стволов на 10 тысяч выстрелов – это 3 миллиона выстрелов в год. Это теоретический максимум. Все зависит от того, каким снарядом стреляют, с каким порохом и т.д.", – сказал Нарожный.

В то же время, отметил он, к нашим 350 "Богданам" нам необходимо произвести в разы больше стволов:

"Мы сами производим станки. В РФ такого производства нет. Поэтому россияне по всему миру ищут артиллерию, покупают северокорейские снаряды и даже готовы брать экзотические калибры".

Кроме того, на вопрос о том, решится ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предоставить Украине ракеты Tomahawk, и когда это может произойти, Нарожный высказал мнение, что "в конце концов мы дожмем Трампа и хотя бы лимитированное количество, до 100 штук, мы сможем получить".

Ранее Оборонное объединение Czechoslovak Group (CSG) официально сообщило о начале лицензионного производства артиллерийских боеприпасов калибров 155 миллиметров и 105 мм на мощностях компании "Украинская бронетехника".

В CSG подчеркнули, что это – один из первых случаев, когда западная компания успешно перенесла производство крупнокалиберных боеприпасов в Украину.

Объявленная начальная мощность – 100 тысяч снарядов калибра 155 мм и 50 тыс. снарядов калибра 105 мм.

