В рамках подготовки к очередной тяжелой зиме (вряд ли она должна стать тяжелее предыдущих, но, согласитесь, война - не время для эвфемизмов) правительство пообещало выплатить по 6500 гривен "зимней поддержки" малообеспеченным украинцам на еду, одежду, коммуналку и лекарства. Дело можно было бы назвать благом, но - если бы речь шла только об одной выплате. Но наш Кабмин, конечно, не какой-то там скряга: поэтому дополнительно в Украине повторят опыт прошлого года и выплатят по 1000 гривен всем без исключения гражданам, которые успеют подать соответствующую заявку. Да здравствует правительство!

В рамках этого же аттракциона невиданной щедрости власть подарит людям "бесплатные" 3000 километров на путешествия по железной дороге.

Бесплатные в кавычках, потому что здесь - почти как и с "бесплатными" минутами мобильных операторов (за которые абонент так или иначе платит в стоимости тарифа) - на "халявные" километры вместе скинется все работающее население, исправно отчисляющее налоги в бюджет.

К этому пакету министерских зимних "щедрот" добавляется еще и программа "комплексного медицинского чекапа для всех украинцев в возрасте 40+". Об этой программе пока известно крайне мало - лишь то, что проходить обследование можно будет и в частных больницах (дождался Радуцкий!). Однако уже понятно, что здравоохранительное благо также будет стоить немало именно национальному бюджету. Между тем, и сейчас бесплатное обследование можно пройти - по направлению от семейного врача - правда, только в государственных медучреждениях.

С момента своего рождения правительство Юлии Свириденко выделилось невероятной заботой о людях и неустанным желанием не только услышать каждого, но и улучшить всем жизнь уже сегодня - для раздачи средств налево и направо команда премьера ввела целый ряд соответствующих программ. Отдельные черноротые критиканы даже начали мимоходом вспоминать другого премьер-министра из седой давности по имени Юлия, которая так же обожала лить золотой дождь на головы избирателей - но это, конечно, от лукавого.

Наибольший резонанс в последнее время вызвал "Пакет школьника" - выплата по 5000 гривень всем семьям первоклассников, живущих в Украине и идущих в украинские школы независимо от суммарного дохода семьи - как говорится, из бюджета по нитке - и голому рубашка, и богатому вместо Армани обновка.

Кроме того, за последние более 100 дней работы правительство уже успело увеличить размеры грантов на открытие собственного дела, переквалификацию безработных, выплаты для людей, пострадавших на производстве... и этот перечень можно продолжать. Ни минуты не перестает думать Кабмин о народе!

А еще украинцы продолжают получать "Национальный кэшбек", который раскритиковал, наверное, каждый экономист в стране (потому что работают эти экономисты на врага и любят "зраду", а не потому, что эта программа не оказывает никакого положительного влияния на национальную экономику, хотя много денег требует, - эта последняя выдумка, конечно же, ересь).

...Наверное, власть в этом году снова оправдает все эти популистские идеи очередной "зимней поддержки", "теплой зимы" - или как там их назовут чиновники - тем, что в госбюджете на конец года остались неиспользованные целевые средства от партнеров, которые необходимо распределить. А направлять их на оборону и армию - самые насущные украинские потребности - запрещено. Так почему бы не поддержать население в эти трудные времена накануне тяжелой зимы...

Нечто похожее мы слышали и в прошлом году, когда все украинцы так же могли претендовать на 1000 "дармовых" гривень, которые можно было использовать на целый перечень потребностей.

В прошлом году "Вовину тысячу" (названную так в народе по аналогии с "Юлиной тысячей", еще со времен премьерства Тимошенко) разрешалось потратить в частности на донаты волонтерам, что, как планировалось, должно было позволить перенаправить средства невоенного назначения на войско. Хитрый план, который впрочем сработал слабо - по данным Министерства экономики, донаты расположились на шестом месте с конца списка с общей суммой в 202 миллиона гривень - это из 14 с половиной миллиардов выделенных средств.

Да и относительно необходимости использовать остаток средств возникает немало вопросов. Ведь что мешает правительству разработать более эффективные и действенные программы поддержки, которые охватывали бы именно те категории населения, которые действительно нуждаются в помощи? Тратить бюджетные средства на семьи среднего класса и выше в условиях хронически дефицитного государственного бюджета - как сказали бы зрадофилы, это расточительство за пределами здравого смысла.

Например, все знают, что украинские пенсионеры живут в нищете. Более 3 миллионов стариков получают пенсию чуть выше 3000 гривень. Почему бы не сделать "подарок" конкретно для них? Есть и другие социально уязвимые категории граждан: вынужденные переселенцы, люди с инвалидностью и т.д. Однако Кабмин фаворитизмом не страдает, там нет любимчиков - поэтому раздаются средства всем без исключения, поровну. Ведь все эти граждане являются избирателями, а состоятельного художника или патриотичного миллионера обидеть может каждый.

...В последнее время "присутствие" политики все больше прослеживается в украинской экономике. И немало сугубо экономических решений инициируются на Банковой. Создается впечатление, что с увольнением экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля украинский Кабмин стал еще менее субъектным (а он и раньше не отличался выдающейся независимостью) и идет четко в фарватере политтехнологических решений, продиктованных попыткой озвучить позитивные новости для населения, а не реальными экономическими предпосылками. И это чрезвычайно вредит уже непосредственно экономике государства. Ведь экономической политикой должны заниматься специалисты, которые понимают, как те или иные властные инициативы влияют на инфляцию, курс гривни и экономический рост. И отнюдь не политики, которые будто готовятся к необъявленному избирательному сезону в разгар войны.

Только благодаря беспрецедентным объемам международной поддержки этот праздник популизма может продолжаться в дальнейшем, без ощутимых (пока) последствий для бюджета.

Хотя уже сейчас известно, что национальная экономика в этом году забуксовала. Тот же НБУ ожидает по результатам года скромных 1,9% роста украинского ВВП (тогда как еще в июле было 2%).

Доподлинно неизвестны и источники покрытия дефицита бюджета на 2026 год, проект которого недавно поддержали в первом чтении народные депутаты. Вопрос "репарационного кредита" Украине (из замороженных российских активов) до сих пор висит в воздухе из-за блокирования этого решения несколькими членами ЕС. Кроме того, как сообщают западные СМИ, без него может и не быть кредита МВФ. А без этих средств - государственный бюджет на следующий год окажется нежизнеспособным, ведь у нас нет других источников покрытия всех запланированных расходов в полном объеме.

На этом фоне инициативы по очередным выплатам населению выглядят настоящим уроком оптимизма от чиновников. Кстати, все эти "ништяки" - не исчерпывающие: сформировать полный перечень государственных программ поддержки населения зимой по поручению президента правительство должно до 15 ноября.

…Да не оскудеет рука дающего.