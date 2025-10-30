Разбираемся в ситуации, что делать, если банкомат не выдал деньги, но при этом со счета они "ушли".

Случается, что при снятии денег в банкомате, тот их не выдает. Это может произойти по разным причинам, но от этого не легче - ситуация всегда вызывает стресс. Впрочем, паниковать или плакать не стоит, ведь в большинстве случаев средства можно вернуть. Рассказываем пошагово, что делать, если банкомат не выдал деньги, но списал их со счета.

Что делать, если деньги списали, а банкомат не выдал - алгоритм ваших действий

Что произойдет, если банкомат не выдаст деньги? Он может списать их со счета, но может и не списать. В последнем случае лучше воспользоваться другим банкоматом, но если средства "ушли" со счета, но в руки к вам не попали, то это не следует оставлять просто так.

Причины, по которым банкомат может не выдать запрашиваемую сумму с карты, но при этом они будут списаны со счета, могут быть разные, например:

сбой в работе самого банкомата - как любая техника, банкомат тоже может "зависнуть" в процессе операции из-за перегрева, перебоев с сетью (что вполне вероятно во время отключений света) или программной ошибки;

отсутствие купюр - если в банкомате закончились купюры нужного номинала, то он может не выдать сумму, но при этом списать ее;

проблема с соединением - когда теряется связь с банком, то банкомат не может завершить операцию, и средства "зависают".

Какой бы ни была причина, нужно сделать все возможное, чтобы вернуть на счет свои деньги. Вот какими должны быть ваши действия:

для начала проверьте баланс карты - убедитесь, что они "ушли" со счета, а не "зависли", это можно сделать в приложении или уточнить на горячей линии банка, в котором у вас счет;

подождите в течение 10-15 минут и еще раз проверьте счет по карте - иногда деньги возвращаются автоматически, так как банкомат сам "откатывает" операцию;

сохраните чек, если банкомат выдал его - это будет ваше главное доказательство, что операция была неудачной и деньги вам не выдали;

если чека нет, запомните время, место и сумму, которую запрашивали у банкомата, запишите адрес, по которому он находится;

затем позвоните на горячую линию своего банка (того, где у вас карта), чтобы зафиксировать случай;

кроме этого, советуют также позвонить на горячую линию банка, в банкомате которого вы проводили операцию - на каждом устройстве есть телефон клиентской поддержки.

В случае необходимости нужно зайти в отделение своего банка и написать официальное заявление на возврат денег.

Если деньги вы снимали в банкомате другого банка, то ваш банк инициирует расследование и запросит данные у владельца банкомата. В этом случае решения можно ждать в течение 30 дней, а при операциях через международные платежные системы (Visa, Mastercard) возврат может длиться до 45 дней. Если же это был банкомат вашего банка, то проблему решают намного быстрее - в течение 1-2 рабочих дней.

Крайне редко бывает, что банк отказывает в возврате денег - затягивает процесс, ссылается на отсутствие подтверждения. В этом случае подавайте официальное заявление на возврат средств с регистрацией входящего номера, при необходимости можно также обратиться в Национальный банк Украины с жалобой. Не можете решить вопрос - привлекайте юриста, но, как показывает практика, обычно деньги возвращаются практически всегда без суда.

