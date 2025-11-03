Министр обороны Италии отметил, что помощь Украине предоставляется таким образом, чтобы не ослабить собственную оборону.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, который собирается вскоре презентовать, пишет la Repubblica.

Как говорится в статье, Крозетто заверил, что Италия продолжит помогать Украине всем, чем сможет.

"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю в том же формате, что и другие пакеты", - сказал Крозетто.

Видео дня

Министр обороны Италии отметил, что это уже будет 12-й пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Что касается Patriot, присланных Германией, то эта страна их имеет и может прислать. Мы прислали все, что имели - помощь является секретной - не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже есть", - добавил Крозетто.

Ранее издание Bloomberg ссылаясь на собственные источники сообщало, что в новый пакет военной помощи от Италии могут войти боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Прогнозируется, что 12-й пакет помощи могут подготовить уже до конца этого года, но все будет зависеть от процедур в парламенте. 11 пакетов помощи от Италии оцениваются на сумму от 2,5 млрд до 3 млрд евро. Известно, что Италия передала Украине две батареи SAMP/T, другие детали пакетов помощи не разглашаются.

Военная помощь Украине от стран Европы

Ранее УНИАН сообщал, что издание Bloomberg заявило, что, по данным их источников, Украина недавно тайно получила от Великобритании дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow. Примечательно, что конкретное количество поставленных ракет не раскрывается. Издание отметило, что дополнительная помощь Киеву поступила для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами и могла продолжать наносить удары о территории России.

Также мы писали, что в Беларуси заявили о готовности отправить миротворцев в Украину, если на это будет "согласие обеих сторон". Начальник управления международного военного сотрудничества ВС Беларуси Алексей Скабей отметил, что белорусские миротворцы могут быть развернуты в Украине, если будет такая необходимость. Он добавил, что сейчас участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН прекращено.

Вас также могут заинтересовать новости: