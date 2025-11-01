Чтобы стиральная машинка приятно пахла, прочистите одну деталь.

Даже опытные владельцы стиральных машин порой допускают ошибки во время стирки. Самая большая из них - не поддерживать чистоту прибора. Со временем на технике неизбежно возникает плесень, которая является источником неприятного запаха. Аромат канализации переходит даже на одежду.

Мы назвали несложный способ, как убрать плохой запах из стиральной машины. Для этого важно вовремя чистить "проблемные" детали.

Почему в стиральной машине пахнет канализацией

Издание Express назвало основные правила ухода за техникой. Предотвратить появление плохого аромата поможет простая привычка.

Главная причина, почему из машинки пахнет тухлым, это накопление грязи на дверце. Резиновый уплотнитель собирает огромное количество грязи, ворса, земли и грибка. Если его не протирать, то со временем все эти остатки протухают.

Для поддержания чистоты техники достаточно протирать дверцу раз в неделю. Используйте большую губку с моющим средством для посуды. Тщательно очистите пространство между уплотнителем.

Ещё одна причина возникновения неприятного запаха - плохая вентиляция. В барабане накапливаются остатки моющего средства и нитки из одежды. В теплой влажной среде без свежего воздуха быстро накапливаются бактерии. Также плохо пахнуть может забитый слив. Открутите сливной шланг и посмотрите, нет ли в нем пробки.

Не забывайте регулярно чистить фильтр, который обычно расположен в правой нижней части машинки. Промывать его нужно минимум раз в месяц, а при наличии домашних животных еще чаще.

Если даже после тщательной уборки пахнет тухлым, попробуйте убрать запах из стиральной машины содой. Две столовые ложки засыпьте в пустой барабан и запустите цикл очистки на высокой температуре.

Ранее мы писали, как убрать затхлый запах после стирки, если не успели почистить машинку вовремя. Для этого вещи рекомендуется замочить в уксусе.

