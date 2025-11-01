В этот день принято молиться Богородице, ведь она услышит каждую просьбу.

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в список двунадесятых праздников - самых важных в христианстве. Этот день связан с судьбоносным событием, когда архангел принес Божьей Матери весточку о том, что у нее родится Сын.

Отметить этот благой день можно по старому или новому календарю. Мы разобрались, какого числа Благовещение, что нельзя делать в этот день и какие важные приметы стоит запомнить.

Когда Благовещение в Украине

Как известно, в 2023 году Православная Церковь Украины приняла важнейшее решение перейти на новоюлианский календарь. В связи с этим на 13 дней сместились праздники, которые были привязаны к конкретным дням.

Видео дня

Праздник Благовещение является одним из таких. Ранее его всегда отмечали седьмого апреля, однако по новому стилю благой день наступает раньше. В 2026 году христиане празднуют это торжество 25 марта.

Что нельзя делать на Благовещение

Чаще всего этот день выпадает на Великий пост. В редких случаях - на Светлую седмицу. По этой причине Благовещение отмечают обычно или один, или три дня. В связи с таким большим праздником разрешается ослабить пост. Можно будет есть рыбу и блюда с ней.

В церквях по этому случаю проходят торжественные литургии. Это лучшее время, чтоб помолиться Богородице. Обычно ее просят об исцелении, здоровье, помощи и заступничестве, прощении грехов или просто благодарят за то, что уже есть в жизни. Принято считать, что Божья Матерь слышит все молитвы, с которым к ней обращаются.

В народе верят, что в эти дни нельзя стирать, убирать, шить, трудиться в огороде, ссориться, ругаться и давать в долг. Хотя церковь прямо не запрещает работать на Благовещение, там все же советуют найти время для похода в храм или скромной молитвы дома. Однако, стоит упомянуть, что в этот день обычно не проходят венчания.

В некоторых регионах на этот праздник принято освещать семена для посева. Многие верят, что в этот день Бог одаривает землю и все, что на ней растет, своим благословением.

Приметы на Благовещение

На Благовещение много разных примет, связанных с погодой. Поэтому в этот день внимательно следят за небом:

если будет дождь - то рожь даст хороший урожай;

гроза - много орехов;

солнечный день - уродит пшеница;

мало звезд - куры будут плохо нестись;

красная луна - к пожарам и бедам;

солнце "играет лучами" на востоке - год будет благополучным.

Если до этого торжества еще не было ласточек, значит ожидается холодная весна.

В этот день день запрещено работать, так как считается, что все труды будут зря и ничего хорошего не принесут. Также нельзя стричься и делать прически. Якобы от этого волосы начнут выпадать и будут сухими, а сама девушка, которая будет это делать, проживет жизнь, полную несчастий.

Этот день стоит наполнить хорошими новостями, молитвами и чистыми помыслами, ведь как этот день проживете, таким будет весь год.

Вас также могут заинтересовать новости: