Рассказываем, во сколько лет выходят на пенсию участники боевых действий и что нужно для того, чтобы выйти дострочно.

Выход на пенсию УБД в Украине возможен раньше общеустановленного срока. Однако воспользоваться таким правом могут только те ветераны войны, которые являются участниками боевых действий и соответствуют требованиям законодательства. Рассказываем, о каких требованиях идет речь, а также какие документы нужны для оформления досрочной пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие в Украине предусмотрены льготы УБД, участникам войны и людям с инвалидностью.

Каковы условия выхода на пенсию УБД в Украине

Согласно законодательству, участниками боевых действий (сокращенно - УБД) считаются лица, которые выполняли боевые задачи по защите Украины в составе различных подразделений и родов Вооруженных сил, сообщает Пенсионный фонд Украины. При этом некоторые из УБД могут выйти на пенсию досрочно - если у них есть достаточное количество лет стажа. Так, для мужчин в возрасте 55 выход на пенсию досрочно по УБД возможен при наличии стажа 25 лет. Женщины могут досрочно уйти на заслуженный отдых в 50 лет, но только если имеют не менее 20 лет стажа.

Также важно понимать, как засчитывается стаж УБД - тем, кто служит в зоне боевых действий, стаж засчитывают в соотношении 1:3, то есть, месяц службы считают как три. Для этого нужно провести как минимум месяц в зоне боевых действий, максимального срока как такового нет.

Размер пенсионных выплат для УБД рассчитывается индивидуально - он зависит от количества лет стажа и размера взносов, что уплачивались с зарплаты.

Но к пенсии УБД предусмотрены ряд доплат, устанавливаются:

повышение, что составляет 25 % прожитминимума для тех, кто утратил трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание - 40 грн;

ежемесячная государственная адресная помощь, если полный размер пенсии (тое сть, с надбавками, повышениями, доппенсиями и другими доплатами) меньше, чем 4 958 грн.

Минимальная пенсия УБД в Украине - 4958,1 грн (то есть, 210% прожитминимума для нетрудоспособных - 2361 х 2,1 =4958,1 грн).

Выход на пенсию УБД в Украине - документы для оформления

Чтобы оформить пенсию, участникам боевых действий понадобятся оригиналы:

паспорта и идентификационного кода;

трудовая книга/документы о прохождении службы;

справка о заработной плате по декабрь 2016 года (если в Реестре застрахованных лиц нет такой информации);

удостоверение УБД;

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

фото (для пенсионного удостоверения).

Заявление для пенсии (назначения или перерасчета) подают в любой сервисный центр ПФУ лично или онлайн - на сайте организации.

