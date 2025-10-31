Рассказываем, как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях без дорогостоящей бытовой химии.

Кухня является одним из самых грязных мест в доме. Из-за регулярного приготовления еды жир попадает на разные поверхности и застывает. В итоге уборка может стать настоящим вызовом.

Мы разобрались, как убрать жирные пятна с кухонных шкафов. Оказалось, что это можно сделать даже подручными средствами, которые у многих есть дома. Даже не придется тратиться на дорогостоящую бытовую химию. Ранее мы рассказывали, чем отмыть застарелый жир со стекла духовки.

Чем отмыть фасады кухонных шкафов

Если ваши кухонные шкафы на ощупь стали липкими, вероятно, их нужно тщательно очистить от жирного налета. Однако вам не понадобятся едкие химикаты, чтобы растворить эту грязевую пленку и вернуть мебели первозданный вид.

Эксперты по уборке рассказали изданию Real Simple, чем отмыть жир на кухне - средства эти стоят копейки и уже есть у вас в наличии.

Жидкость для мытья посуды

Руководитель отдела маркетинга и инноваций компании InspireClean Амина Виейра убеждена, что это идеальное средство для борьбы с жиром и грязью.

"Я настоятельно рекомендую это средство для обезжиривания кухонных шкафов, поскольку оно легко растворяет жир и не повреждает их. Средство простое в использовании, и оно, скорее всего, всегда будет у вас под рукой, поэтому оно идеально подходит, когда нужно быстро привести кухню в порядок", - подчеркнула она.

По словам Амины, нужно смешать жидкость для мытья посуды с теплой водой и нанести на жирные поверхности. Спустя время грязь растворится и ее можно будет легко удалить. Теплая вода размягчит жир, что тоже сыграет свою роль.

Белый уксус

Если вас интересует, чем отмыть кухонный гарнитур от жира, если не помогла жидкость для мытья посуды, то попробуйте уксус.

Владелец Bear Brothers Cleanin Форрест Уэббер заявляет, что белый уксус очень бережно воздействует на поверхность и убирает жир.

"Мы никогда не используем едкие химикаты на наших шкафах, потому что они могут оставить следы", - объяснил он.

Нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях и использовать эту жидкость для протирания шкафов. Кислота в уксусе растворяет молекулы жира и грязи. Она также поможет нейтрализовать запахи, оставляя на кухне ощущение свежести и чистоты.

Пищевая сода

Это еще одно рабочее средство, которое очищает жирные кухонные шкафы. Нужно просто смешать соду с водой до состояния пасты.

"Нанесите её на жирные пятна, оставьте на несколько минут, затем аккуратно потрите и протрите теплой водой", - посоветовала Алисия Соколовски, генеральный директор AspenClean.

Сода - это мягкий абразив и натуральный дезодорант. Она не только очистит липкие дверцы и ручки шкафов, но и уберет въевшиеся запахи.

Для более эффективного результата можно смешать соду с уксусом. Такая паста разрушит даже стойкие загрязнения и размягчит засохшие брызги.

С этими тремя средствами больше не будет проблемы, как отмыть запущенную кухню. Каждое из них работает по-своему и помогает достичь идеального результата.

