Ученые выяснили, на что стоит обратить особое внимание во время приготовления пасты.

Многие люди, которые готовят для себя или своих близких, хоть раз задумывались, как сделать так, чтобы спагетти не слипались при варке. Из-за этого они теряют свой привлекательный вид, а также их сложнее достать и разложить по тарелкам.

Мы узнали, что на это влияет и как варить спагетти в кастрюле. Ранее мы рассказывали, как варить пельмени, чтоб они не разваривались.

Новое исследование Лундского университета показывает, что глютен играет важную роль в сохранении целостности спагетти при варке.

Как сделать, чтобы спагетти не слипались

Лундский университет (Швеция) провел соответствующее исследование и пришел к выводу, что всему виной глютен. Также играет важную роль количество соли, которое добавляется в воду.

Ученые использовали передовые аналитические методы, чтобы изучить внутреннюю структуру купленных в магазине спагетти. Для этого приобрели как обычные, так и безглютеновые. Оказалось, что для сохранения структуры пасты во время приготовления нужен глютен.

По словам старшего преподавателя химии университета Андреа Скотти, в обычных спагетти глютен выполняет роль защитной сетки, которая сохраняет крахмал. А вот в безглютеновой продукции содержится искусственная матрица, которая правильно работает только если соблюдать все условия приготовляения. В ином случае эта матрица будет разрушаться.

С помощью ренгтеновского излучения, а также малоуглового рассеяния нейтронов ученым удалось изучить продукты питания на микроскопическом уровне. Свои результаты они сопоставляли с текстурой, гликемическим индексом и сроком годности "подопытного". Исследователям также удалось выяснить, как на конечный результат влияет количество соли.

Так, если ее будет слишком много или процесс варки будет слишком долгий, то только паста с нормальным количеством глютена справится с такими условиями. Эти два фактора влияют на микроструктуру продукта.

Поэтому важно не только, сколько варить спагетти, но количество соли, которое добавляете в воду. На самом деле в вопросе времени стоит ориентироваться на информацию на упаковке. Именно производитель лучше всего понимает состав своего продукта и правила его приготовления.

В целом время варки спагетти обычно занимает от 7 до 12 минут. Поэтому не стоит держать пасту в горячей воде по 20 минут и дольше. На каждые 100 граммов спагетти нужно около одного литра воды, а потому лучше сначала определиться с количеством продукта, а затем подобрать кастрюлю, которая вместит нужный объем воды. Если говорить о соли, то 10 граммов будет вполне достаточно.

С готовых спагетти сливают воду, а вот промывать их не нужно. По желанию можно добавить в готовое блюдо немного растительного или сливочного масла.

