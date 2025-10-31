Многие люди, которые готовят для себя или своих близких, хоть раз задумывались, как сделать так, чтобы спагетти не слипались при варке. Из-за этого они теряют свой привлекательный вид, а также их сложнее достать и разложить по тарелкам.
Мы узнали, что на это влияет и как варить спагетти в кастрюле. Ранее мы рассказывали, как варить пельмени, чтоб они не разваривались.
Новое исследование Лундского университета показывает, что глютен играет важную роль в сохранении целостности спагетти при варке.
Как сделать, чтобы спагетти не слипались
Лундский университет (Швеция) провел соответствующее исследование и пришел к выводу, что всему виной глютен. Также играет важную роль количество соли, которое добавляется в воду.
Ученые использовали передовые аналитические методы, чтобы изучить внутреннюю структуру купленных в магазине спагетти. Для этого приобрели как обычные, так и безглютеновые. Оказалось, что для сохранения структуры пасты во время приготовления нужен глютен.
По словам старшего преподавателя химии университета Андреа Скотти, в обычных спагетти глютен выполняет роль защитной сетки, которая сохраняет крахмал. А вот в безглютеновой продукции содержится искусственная матрица, которая правильно работает только если соблюдать все условия приготовляения. В ином случае эта матрица будет разрушаться.
С помощью ренгтеновского излучения, а также малоуглового рассеяния нейтронов ученым удалось изучить продукты питания на микроскопическом уровне. Свои результаты они сопоставляли с текстурой, гликемическим индексом и сроком годности "подопытного". Исследователям также удалось выяснить, как на конечный результат влияет количество соли.
Так, если ее будет слишком много или процесс варки будет слишком долгий, то только паста с нормальным количеством глютена справится с такими условиями. Эти два фактора влияют на микроструктуру продукта.
Поэтому важно не только, сколько варить спагетти, но количество соли, которое добавляете в воду. На самом деле в вопросе времени стоит ориентироваться на информацию на упаковке. Именно производитель лучше всего понимает состав своего продукта и правила его приготовления.
В целом время варки спагетти обычно занимает от 7 до 12 минут. Поэтому не стоит держать пасту в горячей воде по 20 минут и дольше. На каждые 100 граммов спагетти нужно около одного литра воды, а потому лучше сначала определиться с количеством продукта, а затем подобрать кастрюлю, которая вместит нужный объем воды. Если говорить о соли, то 10 граммов будет вполне достаточно.
С готовых спагетти сливают воду, а вот промывать их не нужно. По желанию можно добавить в готовое блюдо немного растительного или сливочного масла.