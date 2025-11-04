Он предупредил, что так будет с каждым беспилотником, который попадет на польскую землю.

В ночь на 10 сентября текущего года воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов. Согласно информации, лишь четыре беспилотника удалось сбить. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х выложил видео, на котором показал остатки российских дронов.

Туск подчеркнул, что каждый российский беспилотник, который залетит в Польшу, будет сбитым.

"То, что вы видите за мной, это остатки российских дронов, которые упали на польскую землю той памятной ночью с девятого на десятое сентября. Так закончит каждый вражеский дрон, каждый российский дрон, который прилетит на польскую землю", - заявил он.

Видео дня

По словам премьер-министра Польши, страна вкладывает миллиарды злотых в современную польскую армию, чтобы "защитить польское небо и польскую землю от таких объектов".

Последние заявления Туска

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Польши заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан "очарован Москвой". Туск считает, что Орбан хочет построить в стране авторитарную модель по образцу России. Как отметил премьер Польши, Венгрия была намного впереди Польши в 1989 году, но сейчас является одной из беднейших стран в Евросоюзе. Туск добавил, что те лица, которые допустили коррупцию в отношении европейских фондов, отстали в этой большой гонке за экономическим ростом и процветанием народа.

Также мы писали, что по словам Туска, Украина готова продолжать войну с Россией еще два-три года, но боится, что конфликт может растянуться на десятилетия. Премьер Польши добавил, что Киев обеспокоен тем, как долго страна сможет выдерживать войну - с точки зрения и человеческих потерь, и экономики. При этом, Туск не сомневается, что Украина сохранится как независимое государство. Он добавил, что Украина имеет право наносить удары по связанным с Россией целям в любой точке Европы.

