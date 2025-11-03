Если ваши украшения потускнели и потеряли свой столь необходимый блеск, этот прием для вас.

Серебряные украшения со временем теряют блеск, и если вы хотите вернуть им сияние, есть простой способ, для которого понадобятся всего три бытовых предмета, которые наверняка уже есть у вас дома.

Химическая реакция нескольких обычных ингредиентов позволяет восстановить блеск цепочек, браслетов или сережек без агрессивных средств — и при этом требует минимум усилий, пишет Express.

Вам нужно собрать ту серебряную бижутерию, которой требуется "второе дыхание", а также пластиковый контейнер для еды или любую похожую емкость, и три простых предмета: кухонную фольгу, обычный белый уксус и пищевую соду. Именно они сделают потускневшее серебро снова сияющим — на это уйдет всего около 20 минут. Электрохимическая реакция убирает налет с любимых украшений, возвращая им почти новый вид.

Видео дня

Как вернуть блеск серебряным изделиям - инструкция

Сначала выстелите контейнер алюминиевой фольгой, блестящей стороной вверх, затем положите на нее потускневшие серебряные украшения. Если очищаете сразу несколько цепочек, будьте осторожны — на следующем этапе начнется реакция с пузырьками, из-за которой украшения могут немного сдвигаться и запутаться.

Когда контейнер выложен фольгой (блестящей стороной вверх), а серебро лежит на дне и касается фольги, насыпьте 4–5 столовых ложек пищевой соды, чтобы порошок полностью покрыл украшения. При желании можно добавить столовую ложку соли, но основные реагенты в этом способе — сода, уксус и фольга.

После того как сода покрыла украшения, щедро полейте все уксусом — смесь сразу начнет активно шипеть и пузыриться. Теперь просто оставьте украшения в растворе на 20 минут. Налет начнет уходить практически мгновенно, но выдержка позволит химической реакции очистить даже труднодоступные сгибы и элементы.

Через 20 минут выньте украшения, быстро ополосните водой и аккуратно вытрите кухонным полотенцем. Серебро снова станет блестящим и готовым к носке. Использованную смесь можно вылить в раковину. Процедуру легко повторять в любое время с любыми другими серебряными изделиями.

Другие полезные лайфхаки

Ранее УНИАН сообщал, что нужно положить в посудомойку перед запуском, чтобы вилки и ложки впоследствие блестели как новые. Спустя долгие годы эксплуатации вилки и ложки могут стать тусклыми и некрасивыми. Но этот способ вернет им "былую славу".

Кроме того, мы задавали вопрос ChatGPT, чтобы тот подсказал, что нужно купить на случай блэкаута. Он написал, что в первую очередь необходимо купить прямо сейчас и оставить в кладовой, если будут перебои с теми или иными благами цивилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: