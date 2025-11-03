Зубры совершенно не боялись людей.

В селе Червоные Хатки в Житомирской области заметили двух краснокнижных зубров. Животные проходили недалеко от домов людей. Об этом рассказал начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский на своей странице в Facebook.

Он поделился, что теперь о зубрах временно позаботятся в местном лесничестве. Медведовский отметил, что впервые этих животных заметили в Червоных Хатках еще 1 ноября.

"Животные свободно передвигались по селу, подошли к одному из домовладений и даже паслись на приусадебном участке. В этот же день информация быстро распространилась в социальных сетях", - рассказал эколог.

Медведовский подчеркнул, что зубры совершенно не боялись людей. Он отметил, что в экоинспекции приняли решение доставить их на местную ферму.

"Задача оказалась непростой: зубры - не те, кого легко убедить. Но благодаря изобретательности инспекторов, лесников и помощи обычной домашней коровы, которая повела их за собой, удалось безопасно завести зубров в помещение фермы", - написал Медведовский.

Уже на следующее утро зубров перегнали в вольер в местном лесничестве. Животных пришлось сопровождать пешком 28 километров, так как для их транспортировки не подходил обычный транспорт, а применение транквилизаторов было рискованным.

"К счастью, в конце дня необычное путешествие успешно завершилось и животные спокойно зашли на территорию вольера. Они сразу подошли к кормушкам, где их ждали душистое сено, зерно и чистая вода. Сегодня животные находятся в полной безопасности - в специальном вольере площадью 56 гектаров, под надежной охраной, среди знакомого полесского леса, где уже чувствуют себя спокойно и уверенно", - добавил Медведовский.

Зубры когда-то были привычными жителями гор Северного Кавказа

Ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАНУ, член IUCN, официальный представитель в Украине EBCC Виталий Смаголь рассказал, что великаны-зубры есть не только в Украине, когда-то они были привычными жителями гор Северного Кавказа. Он отметил, что из-за охоты и уничтожения лесов подвид - кавказский зубр ("домбай") - полностью исчез в 1920-х годах. Для того, чтобы восстановить его, на Кавказ было завезено европейских зубров и гибридов.

Смаголь рассказал, что во время работы в заповеднике "Аскания-Нова" наблюдал за зубрицей, которая жила в стаде бизонов. Они воспринимали ее как свою, и каждый год она приводила зубробизончика. И именно из "Аскании-Новы" зубробизонов завозили на Кавказ.

