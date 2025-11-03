Во вторник, 4 ноября, в Киеве ожидается похолодание и небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Температура в столице снизится на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Ночью будет +8°, а днем максимум +11°. Ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.
Ветер будет переменных направлений, 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, 758-751 мм ртутного столба.
Погода 4 ноября
Во Львове во вторник будет облачно. Ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ривне завтра облачно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
В Тернополе 4 ноября ночью будет +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно, небольшой дождь.
В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, облачно, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно, температура воздуха +4°...+12°, небольшой дождь.
В Одессе 4 ноября - облачно, температура ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +15°, облачно.
В Николаеве завтра будет облачно, ночью +7°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, облачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, облачно, небольшой дождь.
В Харькове - облачно, температура ночью +4°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно, небольшой дождь.
В Симферополе во вторник будет облачно, +6°...+15°.
В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +3°, днем +10°.
В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +10°.