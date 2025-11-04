Опрос показал, что около 63% молодежи против призыва на военную службу.

В Германии в течение нескольких недель шло обсуждение, как найти до 80 000 дополнительных рекрутов. Это необходимо, чтобы достичь поставленной НАТО цели - 260 000 активных солдат к 2035 году, сообщает The Times.

Указывается, что министр обороны Германии Борис Писториус летом объявил о планах, согласно которым с января каждый 18-летний мужчина должен заполнить анкету, в которой оценивается его готовность служить в немецких вооруженных силах в течение не менее шести месяцев.

Ожидается, что это решение добавит несколько тысяч дополнительных рекрутов к примерно 10 000, которые уже ежегодно добровольно вступают в ряды вооруженных сил. Более того, с середины 2027 года все молодые мужчины должны будут пройти обязательный отбор, хотя служба в армии все равно будет оставаться добровольной.

Однако, как говорится в публикации, все это вряд ли привлечет достаточное количество рекрутов. Поэтому именно о том, как компенсировать дефицит солдат и идут дебаты. Предлагается от возобновления призыва к розыгрышу лотереи, как это происходит в Дании.

Издание рассказало, что под хэштегом "Wehrpflicht" (призыв в армию) есть тысячи видео, некоторые из которых набрали миллионы просмотров.

"По моему мнению, все должно быть добровольным, потому что никто не может быть вынужден, в худшем случае, убивать другого человека", - поделилась 19-летняя Гелена Клир, которая проходит волонтерский социальный год, работая в начальной школе.

Отмечается, что результаты недавнего опроса Forsa показали, что более половины немцев поддерживают призыв на военную службу. В то же время, среди молодежи 63% выступают против.

Примечательно, что модель лотереи, по которой нехватку кадров восполняют путем случайного отбора, встречает более сильное сопротивление: 76% опрошенных выступили против нее.

Издание поделилось, что в прошлом месяце эту идею должны были объявить, но за несколько минут до запланированной пресс-конференции Социал-демократическая партия (СДПГ) отозвала свою поддержку, поэтому план провалился.

По мнению 18-летнего председателя Федеральной конференции учащихся Квентина Гертнера, мнение молодежи игнорируют в этой дискуссии.

"Нельзя требовать от нас чего-то и не хотеть с нами разговаривать", - отметил Гертнер.

Он только начал обучение по специальности "молекулярная биотехнология". После окончания университета парень планирует пройти базовую военную подготовку.

"Если будет введен призыв, я буду служить своей стране. Однако я понимаю всех молодых людей, которые дважды подумают, прежде чем идти служить, когда государство раз за разом о них забывает", - добавил он.

Как отмечает издание, Бундесвер уже пытался сделать службу более привлекательной с помощью повышения зарплаты и предоставления финансирования на получение водительских прав.

В то время как законопроект продолжает обсуждаться, публичная критика молодежных организаций по их исключению принесла определенный результат. Писториус лично поговорил с Гертнером, которого также пригласили в качестве эксперта-свидетеля на консультации по законопроекту на следующей неделе.

Расходы Германии на оборону

Ранее УНИАН сообщал, что Берлин в текущем году отменил все финансовые ограничения на расходы на оборону, чтобы создать самую мощную армию Европы. Издание The Telegraph отмечает, что благодаря реформе, страна массово закупает танки, артиллерию, истребители и военные корабли. Германия "вооружается до зубов", чтобы противостоять России. Указывается, что за прошлый год Германия потратила на вооружение более 50 млрд евро и планирует потратить еще 377 млрд евро.

Также мы писали, что Германия намерена заключить контракт на поставку дронов-камикадзе с оборонными стартапами Helsing и Stark. Издание FT отмечает, что два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта на сумму около 300 млн евро каждый. Согласно договору, три компании согласятся поставить до 12 тысяч дронов, но лишь часть из них будет поставлена сразу. Вероятно, сначала их получит немецкая бригада, дислоцированная в Литве для того, чтобы защищать восточный фланг НАТО от России.

