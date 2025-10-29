Чтобы махровые полотенца не затвердели после стирки, влейте в машинку одно средство.

Каждому человеку знакомо ощущение, когда после стирки полотенца становятся твердыми и неприятными на ощупь. Это происходит из-за накопления остатков порошка на ворсинках. Чем чаще стираются изделия, тем быстрее теряют мягкость.

Однако умельцы знают способы, как убрать жесткость полотенец без больших затрат. Этим способом пользуются в отелях. Вот почему в гостиницах изделия такие мягкие.

Как жесткие махровые полотенца сделать мягкими

Полезными бытовыми советами поделилось издание Express. Для размягчения тканей эксперты советуют использовать обычный уксус, который вливают в отсек для кондиционера в машинке.

На полностью загруженный барабан достаточно одного стакана уксуса. Во второй отсек добавьте порошок. Выставьте температуру 40° и постирайте при обычном режиме. Повторять процедуру рекомендуется раз в месяц.

По многочисленным отзывам это самый действенный способ, как смягчить полотенца при стирке в стиральной машине. После стирки ворс станет шелковистым и нежным, словно только из магазина. Если боитесь, что на ткани останется запах уксуса, то включите дополнительное полоскание.

Пользователи соцсетей дали еще один полезный совет. Когда достаете изделия из машинки, то хорошенько встряхните их несколько раз. Это поможет распушить ворсинки.

Чтобы сделать мягкие полотенца как в отеле, важно правильно их сушить. Не оставляйте ткань на горячей батарее или под солнечными лучами. Лучше повесить изделия в темном проветриваемом помещении, и высушить естественным образом.

