По словам Каткова, новая лодка меньше других подводных кораблей России.

На днях в России спустили на воду новую атомную подводную лодку проекта 09851 – "Хабаровск". Эта "новинка" вызывает ряд вопросов, говорит главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

В эфире телеканала "Киев24" эксперт рассказал, что этот проект был заложен еще в 2014 году. Однако до момента введения "Хабаровска" в строй как боевой единицы еще далеко. Он акцентировал, что лодку будут достраивать уже на воде.

По словам Каткова, новая лодка меньше других подводных кораблей России. Ее длина составляет 100 метров, а водоизмещение – примерно 10 тысяч тонн. При этом он отметил, что эти характеристики являются ориентировочными, ведь россияне их максимально засекречивают.

Видео дня

В России говорят, что главной особенностью "Хабаровска" является то, что он якобы способен нести "мега-торпеды" под названием "Посейдон". Но, по мнению эксперта, назначение этой подводной лодки выглядит "довольно странно".

"У РФ определенная "биполярочка". У них эти торпеды с ядерным двигателем имеют неограниченную дальность хода. Но возникает вопрос – а зачем им тогда носитель. Зачем делать специальный проект подводной лодки под эти торпеды, которые можно запустить прямо с пирса?! И если они действительно имеют неограниченную дальность хода, они доплывут до США, или куда они их нацелят", – пояснил Катков.

Отвечая на вопрос о том, зачем же России строить новый корабль, эксперт ответил лаконично: "Кто-то врет".

"Либо "Хабаровск" может нести эти "Посейдоны" в теории, но его главное предназначение – например, нести специализированные подводные и глубоководные аппараты. Или же тот "Посейдон" не имеет неограниченной дальности хода, или плохую навигацию и систему, которая может плыть точно небольшое расстояние", – добавил Олег Катков.

Что известно о подводной лодке "Хабаровск"

По имеющейся информации, атомная подводная лодка "Хабаровск" была спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". Примечательно, что корабль является единственным представителем проекта 09851.

Российская пропаганда утверждает, что "Хабаровск" способен нести сразу 12 торпед "Посейдон".

Вас также могут заинтересовать новости: