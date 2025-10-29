Рассказываем, кто может выехать из Украины по новому закону, а также что нужно знать для пересечения границы со странам ЕС.

В Украине из-за войны и мобилизации были вынуждены ограничить права мужчин на выезд из страны. В то же время есть и исключения, которые позволяют беспрепятственно пересекать границу этой категории граждан.

Как выехать из Украины сегодня мужчине - далее в материале

Выезд из Украины 2025 - что важно знать

Для законного пересечения границы нужно иметь соответствующие основания. Согласно законодательству, на это имеют право не военнообязанные лица, которые были исключены из учета. Кроме того, могут выезжать мужчины, которые:

имеют инвалидность любой группы;

растят трех и более несовершеннолетних детей;

сами воспитывают ребенка или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

ухаживают или содержат человека с инвалидностью и имеют отсрочку (выезжать могут с подопечным).

Также в этот список входят люди, чьи близкие родственники погибли из-за боевых действий.

В этом году был принят новый закон о выезде мужчин за границу. Он ослабил ограничения для мужчин до 22 лет (включительно) и позволил им беспрепятственно выезжать. При пересечении границы этой категории граждан нужно показать пограничникам свой военно-учетный документ (электронный или бумажный) и загранпаспорт.

Таким образом сейчас возрастной порог со скольки лет нельзя выезжать из Украины 2025 начинается с 23 лет.

Стоит упомянуть, можно ли с бронью выехать за границу. Ответ на этот вопрос утвердительный. В этом случае выезжать можно в отпуск или командировку, однако должны быть все подтверждающие это право документы.

При этом военнослужащие способны свободно выезжать на обучение, реабилитацию и лечение. В отпуск их также отпускают, но нужно получить разрешение воинской части или ТЦК.

Что нужно украинцам для въезда в ЕС 2025

Те, кто может выехать за границу, должны учитывать новые правила, которые ввел Евросоюз с октября этого года. В частности, была запущена процедура EES для контроля потока людей, которые въезжают в страны Шенгенской зоны и ЕС.

Вместо проставления штампов будет процедура сбора биометрических данных. Для ее прохождения нужно сфотографироваться, отсканировать загранпаспорт и сдать отпечатки пальцев. Данные будут храниться в системе. Детям до 12 лет сдавать отпечатки пальцев не нужно.

