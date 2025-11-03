Сейчас, если человек получает отказ, то на электронную почту, поэтому у него есть время, чтобы обратиться к адвокату и в суд, чтобы обжаловать это.

По новой процедуре в системе отсрочек устранен любой личный момент явки военнообязанного в территориальный центр комплектования, пояснил адвокат Роман Кичко.

Отвечая на вопрос о нововведениях в вопросе мобилизации с 1 ноября, в частности относительно системы оформления и продления отсрочек, в эфире "Новости.Live", он отметил, что как адвокат эти изменения оценивает положительно, ведь "сейчас фактически в процессе оформления отсрочки у нас есть сам военнообязанный, который подает заявление на отсрочку, сам ЦПАУ и дальше уже - решение соответствующей комиссии при ТЦК о предоставлении отсрочки или отказа в отсрочке".

Адвокат пояснил, что ранее эта процедура выглядела так, что заявление подается в некоторых случаях - в сам ТЦК, а в некоторых - в ЦПАУ. "И довольно часто были злоупотребления как раз во время момента подачи самого заявления или уже после его рассмотрения", - сказал Кичко. Он добавил, что раньше для того, чтобы получить отказ в отсрочке, нужно было лично прийти и забрать ее. Прежде всего это происходило в помещениях ТЦК.

"Сейчас, по новой процедуре, во-первых, только ЦНАП может принимать документы на отсрочку. То есть ТЦК вообще убрали из этой процедуры - именно принимать. Затем все это электронно направляется в соответствующий территориальный центр комплектования", - отметил эксперт.

В дальнейшем, пояснил он, уже в ТЦК комиссия принимает решение, по результатам которого через ЦПАУ или через электронную почту военнообязанный будет уведомлен о результате рассмотрения.

Какие есть проблемы связанные с ТЦК

Адвокат пояснил, что распространенной является ситуация, когда человеку отказывают в отсрочке, он приходит забрать этот отказ и его или направляют на военно-врачебную комиссию, или же, если ВВК действительна, то "вообще выдают мобилизационную повестку и человек даже не успевает воспользоваться своим правом на обжалование".

"Сейчас таких ситуаций фактически не должно быть, потому что, если человек получает отказ, то он получает его на электронную почту. У него есть время, чтобы обратиться к адвокату, обратиться в суд - обжаловать это", - сказал он.

Кроме того, добавил Кичко, не будет "манипуляций с розыском, когда человек обращается с заявлением об отсрочке". "Раньше было очень много манипуляций, условно: "Вы сначала снимите розыск, оплатите штраф, а потом мы будем рассматривать ваши документы на отсрочку". Хотя на самом деле никакого требования закона никогда не существовало, что розыск как-то влияет именно на оформление отсрочки, при подаче заявления", - рассказал адвокат.

Также, добавил он, что подобные истории происходили и с направлением на ВВК. Людей туда направляли, когда они приходили для подачи заявления на отсрочку, а в ТЦК им говорили, что сначала они должны пройти ВВК, а уже после этого у них примут документы на отсрочку.

"Сейчас, учитывая то, что ЦНАП безальтернативно должен принять весь пакет документов и потом уже комиссия при ТЦК принимает решение, такая проблема фактически будет устранена. И, на мой профессиональный субъективный взгляд, большинство определенных критических моментов будет нивелировано", - подчеркнул Кичко.

Новый процесс оформления отсрочки от мобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 ноября Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) принимают документы от военнообязанных на оформление отсрочки от мобилизации.

По его словам, более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+" - без справок и личных визитов. А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦПАУ.

Так, с 1 ноября в ЦПАУ с пакетом документов для продления отсрочки нужно обращаться в том случае, если отсрочка автоматически не возобновляется, или если появились новые основания для получения отсрочки.

Кроме того, недавно мы также рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть проблемы с военным учетом.

