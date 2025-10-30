Выплаты от ООН получат переселенцы и пострадавшие от войны.

В Украине действует гуманитарная помощь от ООН, которую выплачивают самым уязвимым категориям. Получить этот единовременный грант могут только переселенцы и пострадавшие от военных действий. Выплаты от ООН 2025 составят 10800 гривень на три месяца. Но выплачивать их будут постепенно по 3600 гривень в месяц.

Кому выплатят 3600 помощь украинцам

Как сообщили в Агенстве по правам беженцев ООН, денежную выплату назначают внутренним переселенцам из числа уязвимых категорий. Помощь 3600 гривень на протяжении трех месяцев должна удовлетворить их основные потребности в еде, лекарствах и коммунальных услугах. Сумму можно получить переводом на банковскую карту или на счет Western Union.

Подать заявку на помощь от ООН могут украинцы, которые являтся ВПЛ менее 6 месяцев или вернулись в Украину из заграницы, и отвечают как минимум одному из следующих критериев:

семья только с одним родителем и хотя бы одним несовершеннолетним ребенком и/или лицом старше 55 лет;

семья, которую возглавляют лица старше 55 лет или пожилой человек с ребенком;

семья, в которой есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Однако есть и обязательные условия для получения помощи. Вы можете оформить выплаты от ООН в 2025 году в Украине только если соответствуете критерям:

в течение последних трех месяцев не получали никаких денег от ООН или других международных организаций;

зарабатываете не больше 6318 гривень на одного члена семьи в месяц.

Также существуют экстренные выплаты от ООН для людей, которые потеряли жилье или родственника из-за бомбаридровок, прошли через обязательную эвакуацию или чьи близкие требуют лечения из-за военных действий.

Если вы вошли в список претендентов на помощь от ООН, то соберите пакет документов:

паспорт;

налоговый документ;

справка ВПЛ (при наличии);

банковский счет;

документы о рождении/установлении опеки над детьми;

вывод об установлении инвалидности (при наличии).

Чтобы оформить помощь, нужно вживую пройти собеседование с сотрудниками ООН в одном из пунктов сбора данных. Полный список пунктов смотрите по ссылке. Все подробности об услуге можно узнать на гарячей линии ООН 0800 307 711.

Будьте внимательны: мошенники могут выдавать себя за работников ООН, чтобы получить доступ к вашим деньгам. Помните, что настоящие сотрудники никогда не просят CVV-код и пин-код карты, и не требуют предоставить доступ в банковский кабинет.

