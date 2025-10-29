Размер пенсии зависит от категории, к которой относится гражданин.

В Украине люди, которые относятся к уязвимым категориям населения, имеют право на социальные выплаты. Материальную поддержку в виде пенсий предлагают украинцам пожилого возраста, а также людям с определенным статусом. Узнайте, какая будет пенсия по инвалидности 2025 для третьей группы.

Пенсия по инвалидности 3 группа 2025 - сколько начислят с 1 ноября

Согласно данным ПФУ, пенсия по 3 группе инвалидности для гражданских лиц зависит от размера пенсионных выплат, которые сотрудники Фонда начислили человеку. У каждого отдельно взятого украинца ситуация индивидуальная. К примеру, если пенсия по возрасту с учетом стажа составляет 4000 грн, то пенсия по инвалидности будет равна 50% от этой суммы - то есть двум тысячам гривень.

Для того чтобы, в целом, иметь право на такой вид социальной поддержки, нужно доказать наличие трудового стажа от года до пятнадцати лет. Точная цифра зависит от того, когда человеку была установлена инвалидность.

Военная пенсия по инвалидности 3 группы считается иначе - ее размер зависит от денежного обеспечения. Так, если военный получил группу из-за травмы, полученной в период несения службы, то он может рассчитывать на пенсию в размере 60% от суммы денежного обеспечения. Другие лица с инвалидностью по причине войны получают меньше - 40% от того же вида выплат.

Важно понимать, что пенсия по 3 группе инвалидности для военнослужащих будет назначена вне зависимости от длительности их трудового стажа. Однако для того чтобы претендовать на такие выплаты, нужно соответствовать требованиям. ПФУ пишет, что их всего три:

если человек получил инвалидность, пока служил;

если инвалидность наступила в течение 90 дней после увольнения со службы;

если инвалидность наступила позднее трех месяцев, но из-за заболеваний или состояний, приобретенных в период несения службы.

Точный размер пенсии всегда зависит от причины, по которой наступила инвалидность, но, согласно данным Фонда, по третьей группе выплаты не могут быть меньше 9 478 грн.

Какая пенсия по инвалидности 3 группы для "чернобыльцев"

Согласно законодательству, социальные выплаты для такой категории населения начисляются, исходя из двух факторов:

зарплаты, которую человек получал в период с 1986 по 1990 год, находясь в Зоне отчуждения;

размера "минималки", установленной государством по состоянию на 1 января текущего года.

Считается, что пенсия для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС назначается в размере возмещения фактических убытков. При этом, на размер пенсии также влияет и то, какой ущерб понес человек из-за катастрофы. Так, по данным ПФУ, если украинец стал калекой или серьезно заболел вследствие аварии, он должен получать минимум 6077,70 грн, имея третью группу.

Если же речь идет о ликвидаторах с 3 группой инвалидности, то размер их пенсии зависит от средней зарплаты по стране. Так, с марта 2025 года украинцы, которые ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС, и получили третью группу инвалидности, могут рассчитывать на 10 491,96 грн пенсии ежемесячно.

