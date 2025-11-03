В сети возмущены снимками.

Боевой медик 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вицик раскритиковал блогера, который надел на вечеринку в другой стране форму Вооруженных сил Украины.

Военнослужащий опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимки с празднования Хэллоуина Олегом Барышевским, возмутившись его "костюмом" украинского защитника. Он напомнил, что "пиксель" - это не хайп, стиль или "прикол", а форма, в которой медики носят на руках раненых и погибших солдат:

"Кто ты, воин? Хоть когда-нибудь ты чувствовал настоящий запах этого пикселя?! Не запах на вечеринке с дезодорантом, дымом из вейпа, а тот, который остается, когда его неделями и месяцами не снимаешь, когда он мокрый от пота, когда пахнет мышами, крысами, болотом, потому что в нем спишь на земле. Когда он пропитывается кровью лучшего друга, которому ты пытаешься закрыть глаза. Когда на нем пятна не от вина, а от грязи, дыма, пороха, фпв, стволки, КАбов".

Вицик эмоционально добавил, что танцы в форме Вооруженных сил Украины на вечеринках - это танцы "на костях тех, кто уже не вернется". Если некоторые люди не понимают этого, то пусть хотя бы не смеются над теми, кто платит самую высокую цену, призвал военный.

"Ты в нем танцуешь, а мы погибаем. Ты в нем пробуешь коктейль, а мы в нем ловим последний воздух перед тем, как перестать дышать. Пиксель создан, чтобы в нем выживать. Ты надел его на праздник, чтобы получить внимание, а кто-то в нем получил пулю, осколок, шрам или гробовую доску", - добавил он.

Сам Барышевский опубликовал в своем аккаунте ответ на это, отметив, что был в образе "самого себя" - эту форму ему выдали на базовой военной подготовке.

"Единственное высмеивание, которое здесь может быть, это высмеивание самого же себя, а не солдат, которые воюют на фронте. Все, кто давно подписан, знают мое отношение и уважение к военным. И "угорать" с них я бы никогда не стал, потому что, несмотря на то, что я не нахожусь в Украине, там находится вся моя семья. И мы все обязаны нашим типам за то, что они обороняют нашу страну", - написал он.

Согласно его странице в Instagram, осенью прошлого года ему удалось выехать из Украины в Европу. Тогда Telegram-каналы писали, что до этого блогера якобы задерживали при неудачном пересечении границы. По словам Барышевского, когда в 20 лет его "непонятно на каком основании загребли в армию", все промолчали:

"Ребята, которые пишут мне поэмы о том, как это неуместно, лучше бы направили свою бесценную энергию на то, чтобы как-то повлиять на то, чтобы таким как я эту форму не выдавали. Если вы все так "топите" за справедливость и ценности. Относитесь ко всему немного проще и не ищите зраду, где ее нет.".

Напомним, ранее за ношение военной формы раскритиковали актера, главного героя романтического реалити "Холостяк-14" Тараса Цымбалюка.

