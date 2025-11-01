Перечисляем растения, которые хорошо приживаются после посадки в ноябре.

Ноябрь кажется дачникам довольно недружелюбным месяцем. Большинство растений к этому периоду уже посажены. Однако посевной календарь на ноябрь советует садоводам не расслабляться. Вы ещё можете посеять немало растений.

Мы разобрались, что посадить в ноябре считается хорошей идеей. Некоторые виды цветов и деревьев отлично переносят позднюю посадку и пышно расцветают в следующем году.

Какие растения можно посадить в ноябре

В последний месяц осени наступают благоприятные условия для посадки. Земля еще достаточно теплая, выпадает много осадков, а растения впадают в состояние покоя и легче переживают стресс.

Видео дня

В этот период хорошо высаживать многие плодовые деревья и кустарники. Оптимальным временем считаются первые недели месяца, когда до заморозков остается около 20 дней. Вот что можно посадить в ноябре:

Яблони . Выбирайте морозостойкие сорта и проследите, чтобы место прививки находилось над грунтом.

. Выбирайте морозостойкие сорта и проследите, чтобы место прививки находилось над грунтом. Малина . Кустарник размещают на хорошо освещаемом, но защищенном от ветра участке, в идеале - под забором. Оптимальная температура для посадки - около +10°. Тогда саженцы приживутся, но не пойдут в рост перед зимой.

. Кустарник размещают на хорошо освещаемом, но защищенном от ветра участке, в идеале - под забором. Оптимальная температура для посадки - около +10°. Тогда саженцы приживутся, но не пойдут в рост перед зимой. Виноград . Можно сажать, пока температура держится в диапазоне от +5° до +15°. Лучше это делать в самом начале месяца, чтобы до декабря кустарник укоренился. На зиму обязательно накройте от морозов.

. Можно сажать, пока температура держится в диапазоне от +5° до +15°. Лучше это делать в самом начале месяца, чтобы до декабря кустарник укоренился. На зиму обязательно накройте от морозов. Сливы . Сажайте на участке, где летом будет много солнца. Земля должна быть хорошо пропитана влагой и при этом рыхлой.

. Сажайте на участке, где летом будет много солнца. Земля должна быть хорошо пропитана влагой и при этом рыхлой. Вишня и черешня . Это довольно неприхотливое к условиям дерево, но в день посадки не должно быть минусовых температур.

Примерно за неделю до посадки стоит перекопать грунт и удобрить его компостом. Выкопайте яму глубиной с корневую систему, расправьте корни и закопайте. Затем щедро полейте дерево. А после процедуры стоит замульчировать почву вокруг саженца. Если стебель тонкий и молодой, то желательно привязать его к опоре.

Для владельцев клумб также есть несколько идей того, какие цветы посадить в ноябре. Отличным вариантом считаются флоксы - как в виде семян, так и саженцев. Сажать их можно даже прямо в снег. Для посева семечек берите в 2 раза больше материала, чем весной, поскольку не все прорастут. Многолетние стебли рекомендуется сажать в яму с дренажом.

Допустимо посадить розы в ноябре, но только если в следующие две недели по прогнозу не ожидается заморозков. Прорыхлите почву граблями и обильно полейте. Зимой накройте королеву цветов от морозов.

В южных регионах с мягкой зимой в ноябре можно люпин, астры, календулу, дельфиниум, луковичные первоцветы (нарцисс, тюльпан, крокус).

Вас также могут заинтересовать новости: