В Японии есть невероятно впечатляющий мост - это инженерное достижение, которое выглядит настолько крутым, что бросает вызов гравитации. Обэтом пишет supercarblondie.

Отмечается, что мост Эшима Охаси - одно из самых впечатляющих инженерных сооружений страны, соединяющее города Мацуэ и Сакаиминато. Он простирается через озеро Накауми, и уклоны с обеих сторон невероятно впечатляют, но дизайн не просто для красоты. На его проект повлияло то, что проходит под ним, но он также должен был обеспечить максимально плавное движение транспорта по верху.

"Уклоны составляют 6,1% с одной стороны и 5,1% с другой, а, как правило, уклоны мостов для транспорта составляют менее 5%. Фотографии и видео могут искажать его крутизну, но даже с учётом этого уклоны впечатляют", - сказано в статье.

Интересно, что соединяя японские районы Мацуэ и Сакаиминато, мост должен обеспечивать безопасное прохождение под ним крупных судов. Именно поэтому проектировщикам пришлось придумать такой крутой и впечатляющий дизайн.

Уклон резко поднимается со стороны Мацуэ, а затем резко спускается с другой стороны. Затем мост приобретает более плавный профиль и больше напоминает типичный мост через водный путь. Сама часть моста имеет длину всего 2,2 км и открыта для движения транспорта круглосуточно.

Отмечается, что это потрясающее достижение инженерной мысли. До моста Эшима Охаси мост был разводным. Однако движение транспорта по нему блокировалось, если лодка проходила под ним в течение семи-восьми минут. Требовалось что-то лучшее, поэтому в 2004 году была открыта впечатляющая новая конструкция.

В общей сложности строительство обошлось в 22,8 миллиарда иен, что примерно эквивалентно 147 864 247 долларам США. В статье добавили:

"Однако очевидно, что его нужно было построить так, чтобы не мешать ни кораблям, ни проходящему над ними транспорту. Спустя более 20 лет с момента постройки мост всё ещё служит своей жизненно важной цели. И выглядит потрясающе".

