31 октября - дата многих церковных и международных праздников.

31 октября во всем мире известно как самый страшный день в году. Вы точно слышали о том, какой сегодня праздник наступает в католических странах. У украинцев тоже есть повод для празднования. А по народным верованиям принято готовить блюда из курятины.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

По всей планете 31 октября славится как Хэллоуин, праздник страшных костюмов и охоты за сладостями. Особенно популярен он в США. К этому дню принято вырезать светильники из тыквы, украшать дом тематическим декором и наряжаться в различную нечисть.

Также по инициативе ООН наступает одно серьезное торжество - Всемирный день экономии. В честь него всем людям предлагают задуматься, как мы можем сэкономить деньги, время и ресурсы Земли.

Не менее важны такие международные праздники сегодня - День городов, День сбережений, День волшебства, День лемуров, День риса.

Какой сегодня праздник церковный

Православные приверженцы новоюлианского календаря чтят святых Спиридона и Никодима Киево-Печерских, а также запорожского святого Петра Многострадального. В старом календаре 31 октября - праздник апостола и автора одного из Евангелий Луки.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди рожденных 31 октября украинцев самыми известными являются изобретатель Николай Кибальчич, генерал армии УНР Марк Безручко и хоккеист Олег Шафаренко.

Официальный праздник сегодня в Украине, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии это День Черного моря. В честь него проводятся обсуждения на тему спасения черноморской экосистемы. Ранее мы рассказывали интересные факты про Черное море - почему оно самое уникальное на Земле.

Какой праздник 31 октября в народе

Приметы дня указывают на то, каким будет следующий месяц и зима:

если в колодце опустилась вода, то ожидается дождь;

птицы чирикают - к погожему ноябрю;

если выпал первый снег, то декабрь будет теплым;

кошка ищет теплое место - к похолоданию.

В старину в это время было принято заботиться о курицах - переводить их в утепленный курятник, добавлять мел в корм, ставить таз с песком. Счастливым знаком считалось съесть блюдо из курятины - тогда человек до конца года не заболеет.

Для верующих, которые знали, какой сегодня церковный праздник, эта дата была хорошей возможностью помолиться о семейном благополучии, достатке, защите от врагов.

Что нельзя делать сегодня

Строго запрещено брать в долг деньги и оформлять кредиты, иначе не выберетесь из долгов. Не стоит жадничать, отказываться помогать просящим, лениться. Также нельзя в праздник сегодня принимать подарки от незнакомцев и примерять чужую одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: