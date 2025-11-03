Возможность получения отсрочки по здоровью зависит не от самого диагноза, а от тяжести заболевания.

С наступлением ноября украинцам нужно знать, как оформляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья в Украине. Теперь мужчинам не нужно обращаться в ТЦК. Все документы подаются в Центр предоставления административных услуг, чьи сотрудники уже контактируют с военкоматом.

Эти правила касаются и мужчин, которые имеют тяжелые заболевания. Зная, какие проблемы со здоровьем дают отсрочку, они могут получить статус "непригоден к военной службе". Для этого собирается военно-врачебная комиссия (ВВК) и решает, может ли лицо служить в армии.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья - список болезней

Ранее адвокат в комментарии УНИАН объяснял, с какими болезнями не мобилизуют. Перечень диагнозов содержится в приказе Минобороны №402 (Приложение 1).

Видео дня

Мужчина, который хочет оформить отсрочку, должен пройти ВВК. Комиссия выдает направления к врачам, которых ему нужно пройти. По результатам обследований, анализов и жалоб пациента выносится решение о степени пригодности к службе.

ВВК может выдать одно из следующих заключений:

мужчина полностью непригоден к военной службе (категория А);

не может служить боевых подразделениях, но пригоден к службе в ТЦК, медицинских, логистических подразделениях, учебных центрах и т.п. (категория Б);

полностью пригоден (категория В);

временно непригоден и требует лечения, после чего назначается повторная комиссия (категория Г).

В приложении Минобороны перечислены недуги, с которыми мужчину могут посчитать непригодным:

бактериальные и вирусные заболевания центральной нервной системы, кишечника, кожи;

туберкулез;

тяжелые гепатиты;

инфекции половой системы;

ВИЧ и СПИД;

онкология с метастазами;

анемия и другие болезни крови;

сахарный диабет;

заболевания щитовидной железы;

тяжелые психические болезни;

алкоголизм и наркозависимость;

менингит и энцефалит;

болезни центральной нервной системы;

эпилепсия с частыми приступами;

тяжелые болезни глаз с сильным снижением зрения;

глаукома двух глаз;

хронический отит и другие тяжелые заболевания уха;

сердечная недостаточность;

гипертония 2 стадии;

ишемическая болезнь сердца;

геморрой;

стеноз и парез гортани;

хронические болезни легких;

бронхиальная астма;

тяжелые нарушения прикуса;

тяжелые недуги пищеварительной системы, печени, почек;

грыжи;

тяжелые болезни кожи;

заболевания костей и суставов;

деформации конечностей, плоскостопие;

ампутация конечности;

болезни хребта;

заболевания мужских половых органов;

врожденные пороки развития;

последствия травм и операций.

Хотя в законе говорится, с какими болезнями не берут в армию в военное время, финальное заключение выносит медкомиссия. Важно помнить, что степень пригодности зависит не столько от диагноза, а прежде всего от степени тяжести заболевания. Двух мужчин с одинаковым недугом могут признать как пригодными, так и непригодными к службе. Решение выносится на основании того, насколько диагноз влияет на повседневную жизнь и самочувствие человека, и поддается ли лечению.

Адвокат советует мужчинам обращаться в больницу при признаках болезни и просить письменный вывод врача. ВВК с более высокой вероятностью признает пациента непригодным, если имеет документальное подтверждение приступов заболевания или факта госпитализации. Также шанс повышается, если затронуто сразу несколько систем организма.

По словам адвоката, очень часто мужчины интересуются, можно ли получить отсрочку по состоянию здоровья из-за плохого зрения. В приказе Минобороны указано, что непригодными считаются лишь пациенты со степенью выше 12 диоптрий.

Вас также могут заинтересовать новости: