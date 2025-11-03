Зеленский отметил, что рассматриваются контракты на один, два, три, четыре и пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди мог перейти на контракт", - сказал Зеленский.

Он отметил, что рассматриваются контракты на такие периоды как один год, два, три, четыре, пять.

"Это разный формат этих контрактов, который будет введен", - добавил президент.

По его словам, также было прописано желаемое финансирование.

"Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта. Я не буду говорить их, потому что, сначала надо иметь обеспечение финансовое для таких выплат", - добавил Зеленский.

Как отметил президент, сегодня Министерство обороны Украины показывало различные форматы.

"Сначала мы обеспечим. Сначала будут найдены все детали для этого финансирования, фонды и т.д., и потом мы скажем", - сообщил глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, он не хотел бы уменьшения личного состава Вооруженных сил Украины после окончания войны или после введения режима прекращения огня.

"Я бы хотел, чтобы государство что-то могло предложить, чтобы не потерять (если военные решат сменить профессию после войны - УНИАН)", - сказал Зеленский.

Служба в армии по контракту - важные новости

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года была запущена инициатива добровольных контрактов для украинцев в возрасте 18-24 года. Для этой категории граждан были также определены финансовые преимущества службы.

В октябре начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий отмечал, что количество желающих служить по контракту в возрасте 18-25 лет уменьшилось, но прогнозируется, что в течение 2-3 месяцев динамика улучшится.

