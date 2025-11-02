Домашний соус гораздо вкуснее покупного и получается с первого раза.

Ни для кого не секрет, что магазинный майонез - не самый полезный продукт с очень сомнительным составом. Мы не можем знать точно, что туда добавил производитель. Другое дело - майонез домашний. Аппетитный соус имеет натуральный вкус, пахнет яйцом и полностью лишен химических добавок.

Зная, как приготовить домашний майонез, вы больше никогда не сможете вернутся к магазинному. Ведь самодельный соус несравнимо вкуснее. Готовится он элементарно - достаточно всего лишь перебить все ингредиенты блендером или венчиком.

Домашний майонез - классический рецепт

В основе блюда - подсолнечное масло и яйцо, которые взбиваются в однородную эмульсию. Специфический вкус соусу придают горчица, уксус и сахар. По желанию можете добавить чеснок, лимонный сок или зелень.

Ингредиенты на домашний майонез на 1 яйцо:

двести двадцать миллилитров подсолнечного масла;

столовая ложка горчицы;

чайная ложка сахара;

чайна ложка уксуса;

щепотка соли;

одно яйцо.

Чтобы соус получился однородным и легко смешался, заранее достаньте продукты из холодильника и нагрейте до комнатной температуры.

Все продукты кроме уксуса выложите в небольшую банку. Начните взбивать соус погружным блендером на большой скорости. Сначала держите лезвия у самого дна. Когда соус начнет белеть и становиться однородным, влейте уксус. Затем поднимайте и опускайте блендер, эмульсия не превратится в майонез. Суммарно взбивать соус нужно около 5 минут.

Если домашний майонез получился слишком жидким, оставьте его на 2 часа в холодильнике и взбейте повторно, добавляя больше масла. Если очень густой, то разбавьте водой. Храните соус в закрытой таре в холодильнике не более 5 суток.

Домашний майонез без яиц

Если по какой-то причине не хотите использовать яйца, от них можно отказаться. Такой соус получается более нежным и сливочным по вкусу.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

сто миллилитров молока;

двести милиллитров подсолнечного масла;

полторы столовые ложки уксуса;

чайная ложка горчицы;

щепотка соли;

щепотка сахара.

Сначала в банке взбивайте 1-2 минуты молоко с маслом. Затем всыпьте остальные составляющие. Снова взбейте соус до однородности и попробуйте на вкус. По желанию добавьте чего не хватает и долейте масло, если масса очень жидкая.

Хранится домашний майонез на молоке дольше яичного - около 10 дней.

