Ни для кого не секрет, что магазинный майонез - не самый полезный продукт с очень сомнительным составом. Мы не можем знать точно, что туда добавил производитель. Другое дело - майонез домашний. Аппетитный соус имеет натуральный вкус, пахнет яйцом и полностью лишен химических добавок.
Зная, как приготовить домашний майонез, вы больше никогда не сможете вернутся к магазинному. Ведь самодельный соус несравнимо вкуснее. Готовится он элементарно - достаточно всего лишь перебить все ингредиенты блендером или венчиком.
Домашний майонез - классический рецепт
В основе блюда - подсолнечное масло и яйцо, которые взбиваются в однородную эмульсию. Специфический вкус соусу придают горчица, уксус и сахар. По желанию можете добавить чеснок, лимонный сок или зелень.
Ингредиенты на домашний майонез на 1 яйцо:
- двести двадцать миллилитров подсолнечного масла;
- столовая ложка горчицы;
- чайная ложка сахара;
- чайна ложка уксуса;
- щепотка соли;
- одно яйцо.
Чтобы соус получился однородным и легко смешался, заранее достаньте продукты из холодильника и нагрейте до комнатной температуры.
Все продукты кроме уксуса выложите в небольшую банку. Начните взбивать соус погружным блендером на большой скорости. Сначала держите лезвия у самого дна. Когда соус начнет белеть и становиться однородным, влейте уксус. Затем поднимайте и опускайте блендер, эмульсия не превратится в майонез. Суммарно взбивать соус нужно около 5 минут.
Если домашний майонез получился слишком жидким, оставьте его на 2 часа в холодильнике и взбейте повторно, добавляя больше масла. Если очень густой, то разбавьте водой. Храните соус в закрытой таре в холодильнике не более 5 суток.
Домашний майонез без яиц
Если по какой-то причине не хотите использовать яйца, от них можно отказаться. Такой соус получается более нежным и сливочным по вкусу.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- сто миллилитров молока;
- двести милиллитров подсолнечного масла;
- полторы столовые ложки уксуса;
- чайная ложка горчицы;
- щепотка соли;
- щепотка сахара.
Сначала в банке взбивайте 1-2 минуты молоко с маслом. Затем всыпьте остальные составляющие. Снова взбейте соус до однородности и попробуйте на вкус. По желанию добавьте чего не хватает и долейте масло, если масса очень жидкая.
Хранится домашний майонез на молоке дольше яичного - около 10 дней.