Кабмин утвердил соответствующее постановление.

Украинцы, которые служат в армии и защищают страну, имеют право получить статус УБД. Удостоверение дает право на выплаты, пособия и льготы. Также в законодательстве прописано, какая пенсия будет у участника боевых действий в зависимости от его личной ситуации. Однако немногие военнослужащие понимают, что могут лишиться своего статуса - важно помнить, за что забирают УБД и кто может оказаться в списке в первую очередь.

Когда отменяют УБД - в каких случаях статус аннулируется

Люди, которые защищают Украину, знают, кто может получить УБД. В Постановлении № 203 сказано, что такой статус выдается военнослужащим, которые выполняли боевые или служебные задачи в условиях непосредственного столкновения с вооруженными формированиями других государств. Доказательством могут быть выписки из боевых приказов, вахтовых листов, боевых распоряжений и донесений, а также другие документы, которые командир части должен подать на рассмотрение комиссии.

Тем не менее, бывают и обратные ситуации - иногда военнослужащий, который получит статус ветерана боевых действий, может его лишиться. Так, в Постановлении четко описано, за что могут забрать УБД. В документе сказано, что та же самая комиссия, которая одобрила предоставление статуса военнослужащему, может его этого же статуса лишить.

Для этого нужны веские основания. Одно из таких - если военный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление в момент выполнения боевого (служебного) задания. Вторая причина, по которой защитник может потерять свой статус - если он предоставил ложные сведения. Проще говоря, соврал, что выполнял боевое (служебное) задание, благодаря которому получил УБД.

В Постановлении описан порядок лишения статуса - там сказано, что если военнослужащий предстал перед судом, который признал его виновным в совершении преступления, статус УБД будет аннулирован. То же самое произойдет, если комиссия после служебной проверки выяснит, что человек обманул органы относительно нюансов своей службы и выполнения боевых задач.

С момента подачи документов до принятия решения комиссией, согласно законодательству, проходит месяц. В течение 30 дней принимается решение о лишении военнослужащего статуса УБД. Каждый военнослужащий имеет право обжаловать это решение в суде.

