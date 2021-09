Цены были снижены на Assassin's Creed Valhalla, ремейки Resident Evil и другие игры.

В PS Store началась новая распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PlayStation Plus. Цены были снижены на сотни тайтлов, включая Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Avengers и Outer Wilds.

Акция продлится до 30 сентября. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений с учетом двойной скидки.

Двойные скидки в PS Store

Bioshock: The Collection – 299 грн (скидка 80%);

Shenmue III (Digital Deluxe Edition) – 239 грн (скидка 80%);

Sid Meier's Civilization VI – 284 грн (скидка 70%);

Resident Evil: Raccoon City Edition – 879 грн (скидка 60%);

Watch Dogs: Legion – 759 грн (скидка 60%);

Fallout 4 – 259 грн (скидка 60%);

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 599 грн (скидка 60%);

Immortals Fenyx Rising – 797 грн (скидка 58%);

Marvel's Avengers – 749 грн (скидка 50%);

Detroit: Become Human – 474 грн (скидка 50%);

Dirt 5 – 554 грн (скидка 50%);

Assassin's Creed Valhalla – 1063 грн (скидка 44%);

Terminator: Resistance – 719 грн (скидка 40%);

Outer Wilds – 473 грн (скидка 40%).

Напомним, что в сентября подписчики PS Plus могут получить бесплатно стелс-экшен Hitman 2, асимметричный многопользовательский шутер Predator: Hunting Grounds, а также сборник двух частей кулинарной аркады Overcooked! All You Can Eat.

Автор: Сергей Коршунов