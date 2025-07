Фумито Уэда считает, что игры сейчас подкупают художественным стилем.

Геймдиректор Shadow of the Colossus и The Last Guardian Фумито Уэда считает, что эпоха новых и инновационных игровых механик в геймплее уже позади.

В интервью японскому изданию Denfaminicogamer Уэда рассказал о впечатлениях от игры To a T, сюрреалистичного проекта Кейты Такахаши.

Он позвонил Такахаши после анонса, чтобы уточнить, использует ли игра какие-то новые или необычные механики. Когда узнал, что нет - отреагировал с неожиданной радостью: "Это прекрасно!". Позже он объяснил, что имел ввиду:

"Скорее всего, я тогда подумал: эпоха геймплейных механик уже прошла. Сейчас не то время, когда в каждой игре нужно предлагать новые устройства или системы. Даже если в механиках нет ничего нового, можно продвигать игру с помощью настроения или визуального языка".

Он считает, что разработчики слишком зациклились на изобретении нового и забывают, что уже имеющиеся формы можно переосмысливать, делать глубже и выразительнее.

По его словам, вместо того чтобы гнаться за новизной, иногда лучше придать уже существующим механикам более чёткую, осмысленную форму .

To a T, как отмечает Уэда, работает именно по такому принципу: там нет сложного управления, но за счёт визуальной подачи и повествования игре удаётся говорить о важных темах, например, о принятии себя и жизни с особенностями.

Интересно, что критики тоже воспринимают проект как нечто необычное, но не из-за механик. К примеру, редактор Eurogamer Кристиан Донлан, признался, что To a T стала для него сюрпризом: "Я так и не понял, что именно она хочет сказать - пока не пошли финальные титры. И, честно говоря, до сих пор об этом думаю".

