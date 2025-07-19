Ньюэлл считает, что сначала нужно сделать хороший продукт, после чего деньги сами подтянутся.

Сооснователь Valve Гейб Ньюэлл заявил, что культура стартапов, где первым делом создают презентации для венчурных инвесторов, - это путь в никуда. По его словам, гораздо эффективнее с самого начала сосредоточиться на создании реальной ценности для пользователей.

В интервью YouTube-каналу Zalkar Saliev Ньюэлл отметил, что многие стартапы начинают не с того конца: "Они думают, что им нужно в первую очередь составить питч-документ для венчурных фондов, чтобы привлечь капитал. Это ошибочный старт для любой компании".

Он считает, что если бизнес действительно приносит пользу людям, инвестиции найдут его сами - и, скорее всего, обойдутся дешевле, чем при классическом подходе.

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Он также раскритиковал практику, когда компании получают финансирование под преувеличенные или вымышленные обещания, а затем спешно нанимают сотрудников, чтобы догнать собственные слова. По мнению Ньюэлла, это ведёт к потере времени, ресурсов и подрывает доверие к команде. Вместо этого он советует сфокусироваться на клиенте

"Всё сводится к одному - как сделать ваших пользователей счастливее. Если вы их слушаете, если на них ориентируетесь, строить бизнес становится гораздо проще".

Он добавил, что приоритетом должны быть клиенты, партнёры и сотрудники. Остальное со временем встанет на свои места.

Ранее Гейб Ньюэлл заявил, что люди, умеющие работать с ИИ, станут ценнее, чем опытные программисты. Развитие искусственного интеллекта приведёт к забавной ситуации в индустрии, считает разработчик.

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