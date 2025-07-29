Патч уже доступен в шутере.

Компания Valve выпустила глобальное обновление для Counter-Strike 2, которое затрагивает ключевые аспекты шутера – от анимаций до геймплейных механик. Патчноут доступен на странице игры в Steam.

Наиболее значительным изменением стала полная замена всех анимаций от первого лица, включая вынимания оружия, стрельбы, перезарядки и осмотра. Эти изменения связаны с переходом на новую систему AnimGraph2, которая требует полного переписывания существующего контента.

Геймплейные правки включают улучшенное прогнозирование урона при стрельбе во время движения. Дробовики тоже получили важный нюанс – перезарядка теперь не возобновляется автоматически после прерывания. Кроме того, были улучшены звуки перезарядки и вынимания оружия.

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Также авторы шутера масштабно изменили карты Overpass, Train и Inferno. На них были добавлены новые укрытия, убраны лишние преграды, переработаны определенные текстуры. Теперь стратегии на картах должны сильно измениться.

Предыдущий патч в CS2 вышел 16 июля. С ним в шутере стартовал третий сезон Premier, был изменен соревновательный пул карт, пересмотрен баланс оружия и внутриигровой экономики и введены другие изменения.

Ранее в этом году Counter-Strike 2 достигла нового пика онлайна, собрав рекордные 1.82 млн одновременных игроков. Это не только абсолютный рекорд для самой CS2, но и лучший результат среди всех версий Counter-Strike, включая CS:GO.

А до конца года в Steam должен выйти ремейк Counter-Strike 1.6 на движке CS 2. Разработкой занимаются создатели мода Classic Offensive.

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