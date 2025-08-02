Пенсионеры старше 70 лет могут получить возрастные надбавки к пенсии.

Украинские пенсионеры могут рассчитывать на возрастные прибавки к выплатам. Доплата к пенсии по возрасту назначается пожилым людям 70 и старше лет. Чтобы её оформить, нужно соответствовать двум критериям.

Сколько составляет доплата к пенсии после 70 лет в Украине

О возрастных "бонусах" для пожилых людей рассказали в Пенсионном фонде. Когда получатель денег достигнет определенного возраста, то ему увеличат выплаты.

Для тех, кто отметил 70-летие, доплата к пенсии составляет 300 гривень ежемесячно. Обычно она назначается автоматически, но если сумма не увеличилась и случился сбой, стоит обратиться в Пенсионный фонд.

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Надбавка к пенсии после 75 лет в Украине - это 456 гривень. При этом это число не прибавляется к предыдущей пенсии, а общая сумма всех доплат составляет 456 гривень. Это означает, что по факту выплата вырастет на 156 гривень к прежним 300 гривням.

Итоговая суммарная доплата к пенсии после 80 лет в Украине, то есть фактически после 80-летия пенсионная помощь вырастет еще на 114 гривень.

Для получения бонуса важно соблюдать два условия. Во-первых, пенсия гражданина не должна превышать 10 тысяч 340 гривень. Если с надбавками она становится больше указанной суммы, то корректируется.

Ещё один важный момент - доплаты к пенсии по возрасту в Украине не назначаются пенсионерам, которые продолжают работать.

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