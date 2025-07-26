Sony открыла вакансию на позицию старшего директора по мультиплатформе и работе с партнёрами.

В сети заметили новую вакансию Sony Interactive Entertainment - компания ищет старшего директора по мультиплатформе и партнёрствам. Этот человек будет отвечать за стратегию выпуска игр Playstation Studios за пределами экосистемы Playstation.

Новый директор окажется в подчинении у вице-президента по коммерческим операциям и займётся формированием глобальной стратегии распространения игр на других цифровых площадках - от Steam и Epic Games Store до Xbox, Switch и мобильных устройств.

Помимо этого, ему предстоит управлять командой, следить за прибыльностью проектов и обеспечивать слаженную работу между подразделениями. В требованиях минимум десять лет опыта в издательском бизнесе, медиа или цифровой коммерции, а также умение выстраивать мультиплатформенные запуски на международном уровне.

Видео дня

Ранее стало известно, что Helldivers 2 станет первой игрой Playstation, которая появится на Xbox. Игра доберется до консолей Microsoft 26 августа, спустя 1,5 года после выхода на ПК и Playstation 5.

Кроме того, недавно Инсайдер раскрыл, с каким FPS будет работать GTA 6 на Playstation 5. Pro-версия консоли получит несколько режимов графики.

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