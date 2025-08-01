Старшая консоль якобы будет дешевле PS5 Pro, а запуск ожидается либо осенью 2027-го, либо в начале 2028-го.

Инсайдерский ютуб-канал Moore’s Law is Dead, который одним из первых предоставляет раннюю информацию касательно новых процессоров, поделился предполагаемыми характеристиками PlayStation 6 и ее портативной версии под кодовым названием Canis.

Информация базируется на анализе утекшей презентации AMD. Ранее уже сообщалось, что Sony выбрала AMD, а не Intel, в качестве поставщика аппаратного обеспечения для следующего поколения PlayStation.

Согласно свежим данным, со старшей моделью Sony стремится стратегию времен PlayStation 4 – не гнаться за топовыми характеристиками, а сделать упор на массовую доступность. Предполагается, что PS6 будет мощнее PS5 Pro, но при этом дешевле.

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Характеристики PS6:

Архитектура — чиплетный дизайн (возможно, чиплеты Navi 5);

Процессор — 8 ядер Zen 6 (или новее);

Техпроцесс — 3 нм;

Графика — 40–48 вычислительных блоков RDNA 5 @ 3+ ГГц;

Память — GDDR7, 160–192-битная шина;

Скорость памяти — 32 ГТ/с, пропускная способность — не указано;

TBP — 160 Вт;

Обратная совместимость с PS5 и PS4.

Предполагаемая цена – $500.

Характеристики портативной PS6:

Архитектура — монолитный 3-нм кристалл;

Процессор — 4 ядра Zen 6c;

Техпроцесс — 3 нм;

Графика — 12–20 вычислительных блоков RDNA 5 @ 1.6–2 ГГц;

Память — LPDDR5X, 128-битная шина;

Скорость памяти — 7500+ МТ/с, пропускная способность — не указано;

TBP — 15 Вт;

Обратная совместимость с PS5 и PS4;

Предполагаемая цена – $400–500.

Источник пишет, что массовое производство обеих консолей стартует в середине 2027 года. Релиз ожидается либо осенью 2027-го, либо в начале 2028-го.

Ранее уже сообщалось, что Sony собирается выпустить сразу две PS6. Одна из них придет на смену PS5 и будет обычной домашней приставкой. Вторая должна быть портативной. У Microsoft аналогичный план, причем в качестве релизного окна указывается 2026 год.

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