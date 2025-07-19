Какой смартфон купить в 2025 году для игр: эксперты назвали 5 лучших моделей

Они не только тянут все мобильные тайтлы на высоких настройках графики, но и предлагают премиум-функции для широкой аудитории.

Мобильный гейминг за последние годы совершил огромный рывок вперед – сейчас на смартфонах доступны популярные тайтлы по типу Genshin Impact, Call of Duty и Death Stranding. При этом далеко не каждый аппарат способен обеспечить плавный игровой процесс.

Обозреватели ресурса Gizmochina выпустили подборку из пяти оптимальных моделей для игр, актуальных летом 2025-го. В него вошли и так называемые "геймерфоны", и обычные флагманы.

RedMagic 10S Pro – уникальный игровой девайс со встроенным кулером. У него самый актуальный чипсет Snapdragon 8 Elite, производительности которого хватит на годы, топовый дисплей 144 Герц, а благодаря батарейке 7050 мАч он никогда не разрядится даже в разгар игрового марафона. А еще у него нет никаких вырезов, "челок" и отверстий.

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Asus ROG Phone 9 Pro – игровой телефон премиум-класса, который также хорошо подходит для повседневного использования. Этот девайс во многом похож на RedMagic 10S Pro, но имеет пару киллер-фич. Например, AMOLED-экран 185 герц. А еще есть сразу два разъема USB-C, RGB-подсветка и внешний кулер.

Samsung S25 Ultra – для тех, кому не нравятся варианты от китайских вендоров. Это универсальный телефон, на котором и поиграть можно, и фото поснимать, а получать обновление он будет рекордно долго – вплоть до 2032 года.

iPhone 16 Pro Max – лучший выбор от Apple. Еще один универсал, который подойдет и для гейминга на высоких настройках графики и максималках, и для всего остального. А еще это один из самых автономных смартфонов на рынке прямо сейчас.

Poco F7 Ultra – одна из самых доступных опций для геймеров. В устройстве сочетаются флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, 120-герцовый QuadHD+ дисплей и батарея 5 300 мАч с зарядкой 120 Вт. От нуля до ста процентов устройство заряжается всего за 20 минут.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордной батарейкой 8300 мАч. Также устройство поддерживает зарядку мощностью 80 Вт – то есть он не только долго работает, но и быстро заряжается. При этом стоит новинка дешевле $200.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые летом 2025 года предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

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