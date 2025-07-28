Летом в знойную жару не хочется есть ничего "тяжелого" - украинцы все чаще отдают предпочтение легким освежающим блюдам. К таким относятся салаты, в том числе, со свежими овощами, например, огурцами. Несколько удачных и простых рецептов - в материале УНИАН.
Салат из пекинской капусты с огурцом
Один из самых простых в приготовлении салатов, который подходит и для обеда, и для ужина.
Ингредиенты:
- половина кочана пекинской капусты;
- два свежих огурца;
- банка консервированной кукурузы;
- половина пачки сметаны или майонеза;
- соль, перец, укроп.
Моем капусту и огурцы, капусту мелко шинкуем, а огурцы режем кружочками, кубиками или полукольцами - на ваше усмотрение. Соединяем овощи в одной глубокой миске, туда же выкладываем кукурузу. Солим, перчим, заправляем майонезом, украшаем измельченным укропом и подаем к столу.
Салат с красной рыбой и огурцом
Салаты с морепродуктами - это особый вид гастрономического удовольствия. Не отказывайте себе в нем - попробуйте салат с огурцом и рыбой.
Ингредиенты:
- триста граммов соленой семги или другой красной рыбы;
- половина кочана пекинской капусты;
- шесть яиц;
- три свежих огурца;
- пачка майонеза, соль, перец.
Варим вкрутую яйца, остужаем, чистим, мелко нарезаем и выкладываем в салатницу. Туда же добавляем красную рыбу, нарезанную кубиком. Мелко шинкуем капусту, огурцы нарезаем соломкой. Выкладываем слои - капуста, майонез, семга, огурец, яйцо. Сверху смазываем салат майонезом, украшаем лимоном и рыбкой.
Салат с тунцом, огурцом и яйцом
Простой салат из консервированного тунца поможет вам разнообразить повседневный рацион или удивить гостей на праздник.
Ингредиенты:
- банка тунца в соку или масле;
- два свежих огурца;
- два яйца;
- чайная ложка дижонской горчицы;
- две столовых ложки оливкового масла;
- специи, травы, соль, перец, лимонный сок.
Открываем банку с тунцом, сливаем жидкость, выкладываем рыбу в миску. Туда же добавляем свежий мелко нарезанный огурец и измельченные куриные яйца, предварительно сваренные вкрутую. Выкладываем ложку горчицы, две - масла, посыпаем травами, специями на свой вкус. Солим, перчим, заправляем лимонным соком и подаем к столу.