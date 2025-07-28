Освежающий салат можно приготовить буквально за 5 минут.

Летом в знойную жару не хочется есть ничего "тяжелого" - украинцы все чаще отдают предпочтение легким освежающим блюдам. К таким относятся салаты, в том числе, со свежими овощами, например, огурцами. Несколько удачных и простых рецептов - в материале УНИАН.

Салат из пекинской капусты с огурцом

Один из самых простых в приготовлении салатов, который подходит и для обеда, и для ужина.

Ингредиенты:

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половина кочана пекинской капусты;

два свежих огурца;

банка консервированной кукурузы;

половина пачки сметаны или майонеза;

соль, перец, укроп.

Моем капусту и огурцы, капусту мелко шинкуем, а огурцы режем кружочками, кубиками или полукольцами - на ваше усмотрение. Соединяем овощи в одной глубокой миске, туда же выкладываем кукурузу. Солим, перчим, заправляем майонезом, украшаем измельченным укропом и подаем к столу.

Салат с красной рыбой и огурцом

Салаты с морепродуктами - это особый вид гастрономического удовольствия. Не отказывайте себе в нем - попробуйте салат с огурцом и рыбой.

Ингредиенты:

триста граммов соленой семги или другой красной рыбы;

половина кочана пекинской капусты;

шесть яиц;

три свежих огурца;

пачка майонеза, соль, перец.

Варим вкрутую яйца, остужаем, чистим, мелко нарезаем и выкладываем в салатницу. Туда же добавляем красную рыбу, нарезанную кубиком. Мелко шинкуем капусту, огурцы нарезаем соломкой. Выкладываем слои - капуста, майонез, семга, огурец, яйцо. Сверху смазываем салат майонезом, украшаем лимоном и рыбкой.

Салат с тунцом, огурцом и яйцом

Простой салат из консервированного тунца поможет вам разнообразить повседневный рацион или удивить гостей на праздник.

Ингредиенты:

банка тунца в соку или масле;

два свежих огурца;

два яйца;

чайная ложка дижонской горчицы;

две столовых ложки оливкового масла;

специи, травы, соль, перец, лимонный сок.

Открываем банку с тунцом, сливаем жидкость, выкладываем рыбу в миску. Туда же добавляем свежий мелко нарезанный огурец и измельченные куриные яйца, предварительно сваренные вкрутую. Выкладываем ложку горчицы, две - масла, посыпаем травами, специями на свой вкус. Солим, перчим, заправляем лимонным соком и подаем к столу.

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