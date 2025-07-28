Рассказываем, когда выкапывать чеснок, посаженный осенью и весной - подсказки по срокам и внешним признакам.

Многие уже выкопали чеснок и даже отправили его на хранение. Если вы до сих пор не собрали урожай, не спешите волноваться: поздние сорта еще только созревают. Кроме этого, сроки уборки овоща также зависят от региона и погоды. Рассказываем, когда выкапывать зимний чеснок в Украине, а также яровой.

Когда нужно выкапывать чеснок - на что смотреть

Овощ созревает спустя 85-110 дней после того, как появились всходы: ранние сорта убирают раньше (85-95 дней), позднеспелые - позже (100-110 дней). Сроки уборки, как уже говорили, зависят также от региона и того, каким выдался сезон.

На юге Украины созревание овоща ускоряет жаркое лето, на востоке и в центре это может зависеть от дождей, на западе уборку может сдвинуть более холодная погода. Ориентировочные сроки для озимого чеснока - с начала июля и до начала августа, для ярового - август и даже начало сентября.

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Многие дачники согласовывают уборку с фазами Луны. Вот когда выкапывать озимый чеснок и весенний (яровой) по лунному календарю:

в августе - 5, 6, 7, 15, 16, 22, 23, 24, а также 25-е число;

в сентябре - 2, 3, 9, 10, 11, 12 числа.

Опытные огородники советуют ориентироваться на сам овощ - он подскажет, что его пора копать.

Есть определенные признаки, по которым можно понять, когда выкапывать чеснок, посаженный осенью:

цветонос (их обычно несколько штук оставляют) выпрямился, коробочка лопнула и появились семена (фиолетового цвета);

нижние перья - 2-3 штуки - стали сухими, а сверху начали желтеть;

корни усыхают и стали светло-серого цвета;

шелуха также сухая и стала фиолетовой или белой (в зависимости от сорта).

Когда можно выкапывать чеснок яровой:

он перестал расти;

перья и стебли легли на грядку;

корневая шейка усохла.

Так же, как и у озимого чеснока, можно смотреть на корни и шелуху.

Если по внешним признакам овощ уже пора убирать, то с этим делом затягивать нельзя - перележит и храниться не будет.

Как выкапывать чеснок правильно

Важный момент при сборе урожая чеснока - выкопка, от нее зависит то, как овощ сохранится:

копают в погожий день, без дождя, утром или вечером, чтобы не было активного солнца;

лучше подкапывать вилами, а не лопатой - риск повредить головки меньше;

у чеснока обрезают стебель - оставляют примерно 10 см, а также "усики";

выкопанные головки оставляют на неделю подсушиться в тени и хорошо проветриваемом месте.

За неделю-полторы до выкопки чеснока грядку уже не поливают (если вы делали это). На хранение отправляют целые и красивые головки, поврежденные лучше сразу употребить, храниться они не будут.

Кстати, грядку после чеснока можно засадить. Ранее мы рассказывали, что посадить после лука или чеснока в июле.

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