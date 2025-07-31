Рассказываем, как приготовить вкусное печенье для близких на праздник.

В ближайшее время ожидается важный праздник - Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост 2025.

Ранее мы сообщали, когда Медовый Спас и что нужно готовить на Медовый Спас.

Как известно, по случаю этого праздника делается разная выпечка с медом - печенье, коржики, торты. УНИАН подобрал несколько шикарных рецептов.

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Печенье медовое мягкое

Это очень простая выпечка с медом. Тесто готовится легко, а на выпекание уйдет всего 10-15 минут. Для приготовления берем:

два яйца;

100 граммов сливочного масла;

140 миллилитров меда;

300 граммов пшеничной муки;

70 граммов сахара;

ванильный сахар;

пачку разрыхлителя;

щепотку соли.

Масло нужно растопить. Когда оно немного остынет, добавляем сахар, яйца, мед, соль и ваниль. Хорошо перемешиваем и всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.

Нужно замесить тесто, накрыть его пищевой пленкой и убрать в морозилку на 15 минут.

Достаем тесто и скатываем шарики. На противень выстилаем пергамент. Перекладываем на него будущие печеньки и выпекаем при 180 градусах около 15 минут. Следите за тем, чтоб выпечка не подгорела и не пересушилась.

Выпечка на меду без сахара

Это печенье получается нежным и ароматным. Его стоит готовить не только на Спас, но и с наступлением холодов. Для приготовления берем:

180 граммов меда;

чайную ложку молотого имбиря;

0,5 чайной ложки мускатного ореха;

треть чайной ложки гвоздики;

щепотку душистого перца;

чайную ложку корицы;

щепотку соли;

чайную ложку соды;

125 граммов сливочного масла;

одно яйцо;

520 граммов муки;

Мед нагреваем до появления пузырьков. После этого убираем с огня и всыпаем туда соду. Быстро мешаем, в этот момент начнется реакция и масса сильно запенится.

Добавляем специи и нарезанное кубиками масло. Перемешиваем до растворения масла. Вбиваем туда яйцо и слегка взбиваем. Частями всыпаем муку и замешиваем тесто. Оставляем его на 20 минут.

Тесто делим пополами и раскатываем, но не слишком тонко (около сантиметра). Вырезаем любимыми формочками и выпекаем при 180 градусах всего 10 минут.

Теперь рассмотрим, как приготовить медовое печенье на скорую руку.

Выпечка с медом на сковороде

Это очень вкусный и хрустящий десерт, который готовится без сахара. Для него всего лишь нужны:

50 граммов сливочного масла;

100 граммов меда;

чайную ложку разрыхлителя;

300 граммов муки;

одно яйцо.

Масло должно быть мягким, а мед - жидким. Смешиваем их вместе до однородности. Добавляем туда яйцо и слегка взбиваем вилкой.

Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто и раскатываем в пласт. Далее берем любимые формочки и вырезаем печенье.

Выкладываем их на холодную сухую сковороду и готовим.

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