В ближайшее время ожидается важный праздник - Медовый Спас. В этот день также начинается Успенский пост 2025.
Ранее мы сообщали, когда Медовый Спас и что нужно готовить на Медовый Спас.
Как известно, по случаю этого праздника делается разная выпечка с медом - печенье, коржики, торты. УНИАН подобрал несколько шикарных рецептов.
Печенье медовое мягкое
Это очень простая выпечка с медом. Тесто готовится легко, а на выпекание уйдет всего 10-15 минут. Для приготовления берем:
- два яйца;
- 100 граммов сливочного масла;
- 140 миллилитров меда;
- 300 граммов пшеничной муки;
- 70 граммов сахара;
- ванильный сахар;
- пачку разрыхлителя;
- щепотку соли.
Масло нужно растопить. Когда оно немного остынет, добавляем сахар, яйца, мед, соль и ваниль. Хорошо перемешиваем и всыпаем просеянную муку с разрыхлителем.
Нужно замесить тесто, накрыть его пищевой пленкой и убрать в морозилку на 15 минут.
Достаем тесто и скатываем шарики. На противень выстилаем пергамент. Перекладываем на него будущие печеньки и выпекаем при 180 градусах около 15 минут. Следите за тем, чтоб выпечка не подгорела и не пересушилась.
Выпечка на меду без сахара
Это печенье получается нежным и ароматным. Его стоит готовить не только на Спас, но и с наступлением холодов. Для приготовления берем:
- 180 граммов меда;
- чайную ложку молотого имбиря;
- 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
- треть чайной ложки гвоздики;
- щепотку душистого перца;
- чайную ложку корицы;
- щепотку соли;
- чайную ложку соды;
- 125 граммов сливочного масла;
- одно яйцо;
- 520 граммов муки;
Мед нагреваем до появления пузырьков. После этого убираем с огня и всыпаем туда соду. Быстро мешаем, в этот момент начнется реакция и масса сильно запенится.
Добавляем специи и нарезанное кубиками масло. Перемешиваем до растворения масла. Вбиваем туда яйцо и слегка взбиваем. Частями всыпаем муку и замешиваем тесто. Оставляем его на 20 минут.
Тесто делим пополами и раскатываем, но не слишком тонко (около сантиметра). Вырезаем любимыми формочками и выпекаем при 180 градусах всего 10 минут.
Теперь рассмотрим, как приготовить медовое печенье на скорую руку.
Выпечка с медом на сковороде
Это очень вкусный и хрустящий десерт, который готовится без сахара. Для него всего лишь нужны:
- 50 граммов сливочного масла;
- 100 граммов меда;
- чайную ложку разрыхлителя;
- 300 граммов муки;
- одно яйцо.
Масло должно быть мягким, а мед - жидким. Смешиваем их вместе до однородности. Добавляем туда яйцо и слегка взбиваем вилкой.
Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто и раскатываем в пласт. Далее берем любимые формочки и вырезаем печенье.
Выкладываем их на холодную сухую сковороду и готовим.