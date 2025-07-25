Казалось бы, Марио спасает девушку от лап чудовища, что может быть еще романтичнее.

Хотя всемирно известный персонаж, итальянский сантехник Марио, и принцесса Пич давно считаются классической парой в мире видеоигр, их отношения оказались не такими романтичными, как может показаться...

Несмотря на то, что во многих играх про Марио Пич в конце целует его в щёку или печёт ему торт, компания Nintendo официально подтвердила, что на самом деле они всего лишь "хорошие друзья, которые помогают друг другу, когда могут", пишет Newsweek.

Хотя их отношения — не единственные, вызывающие путаницу у поклонников. После объявления актёрского состава фильма по мотивам The Legend of Zelda выяснилось, что роль Зельды исполнит 21-летняя актриса, а Линка — 16-летний актёр, что вызвало обеспокоенность среди фанатов.

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Особенно по поводу того, как будет показана их связь на экране. Хотя в играх они редко изображались как влюблённая пара с явно романтическими чувствами.

Судя по всему, Nintendo сознательно придерживается идеи, что отношения между мужскими и женскими главными персонажами должны оставаться строго платоническими — вероятно, чтобы сохранить согласованность между различными медиаформатами, в которые компания сейчас активно расширяется.

Например, в фильме The Super Mario Bros. Movie также не было романтической линии между Марио и Пич — поэтому логично, что и игры остаются в том же ключе, пишет СМИ.

Другие новости о Марио

Ранее УНИАН сообщал, что после потери всех жизней Марио, как оказалось, отправляется в ад. Хотя этот вопрос редко кого мог вообще заинтересовать, но, узнав ответ, становится не по себе.

Кроме того, мы рассказывали, что спидраннеры Super Mario Bros. смогли впервые в истории закончить игру с 0 очков. Однако они не избегали монет или врагов. В чем же нюанс?

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