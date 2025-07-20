Блогеры получили некие чемоданы.

Следующая часть Battlefield будет называться просто Battlefield 6, и её полноценный анонс состоится уже в конце июля.

Об этом стало известно после того, как стример Doom49 опубликовал фото подарочного набора от EA в виде небольшого чемодана с логотипом игры.

Чуть позже блогер RivalxFactor подтвердил, что рассылка была частью подготовки к презентации, которую запланировали на 29 июля. Там обещают интервью с разработчиками и демонстрацию игры при участии контент-мейкеров.

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Ранее издатель уже говорил, что планирует выпустить новый Battlefield до марта 2026 года, а летом - провести большой показ. Сейчас игру тестируют в закрытом режиме, и, как это обычно бывает, в сеть всё равно утекло куча геймплея, несмотря на NDA.

Battlefield 6 создают сразу четыре внутренние студии, DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect, объединённые под брендом Battlefield Studios, а действие развернётся в современной войне.

Ранее мы рассказывали, что разработчики нового Battlefield рассказали о системе разрушения. Разработчики пытаются сделать так, чтобы разрушения не просто украшали бой, а давали тактические возможности.

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