Кроме Bloodlines 2, The Chinese Room работает над ещё двумя играми.

Разработчики Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 и Still Wakes the Deep из студии The Chinese Room стали независимыми, команда вышла из состава Sumo Digital, под крылом которой работала последние годы. Об этом разработчики рассказали в интервью IGN.

Причиной стала смена курса Sumo. В начале 2025 года компания объявила, что больше не будет разрабатывать собственные проекты, сосредоточившись исключительно на партнёрском аутсорсе.

После этого The Chinese Room оказалась на распутье - с высокой вероятностью студию могли просто продать. Но руководство предпочло другой путь: провести выкуп и выйти в свободное плавание.

Видео дня

Теперь The Chinese Room работает под управлением своего директора Эда Дали. Как он объяснил, независимость позволит студии продолжить развивать оригинальные серии, над которыми они сейчас работают, и при этом сотрудничать с другими командами, когда творческие взгляды совпадают.

Сейчас у студии в разработке два новых проекта, но в первую очередь она сосредоточена на релизе Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который запланирован на октябрь 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в студии The Chinese Room прошли увольнения. Но переживать не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: