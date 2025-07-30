Студенты, у которых нет жилья, могут жить в общежитии.

Цены на комнаты в общежитиях устанавливает ВУЗ, поэтому они могут отличаться в зависимости от города и учебного заведения. Узнайте, как получить комнату в общежитии в Украине и сколько придется за нее заплатить в 2025 году.

Сколько стоит общежитие в Украине - порядок цен

Для того чтобы выбирать общежитие, важно определиться с городом и ВУЗом. В 2025 году цены варьируются от 800 до 5000 грн. Стоимость проживания зависит от многих факторов - города, статуса университета, типа общежития и так далее. Рассмотрим, сколько студент заплатит за общежитие в самых популярных городах Украины.

Киев

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Будущим студентам КПИ есть, где "разгуляться" - в Университете им. Сикорского двадцать одно общежитие. На официальном сайте студгородка КПИ опубликовано Положение, согласно которому наиболее бюджетный вариант проживания - в общежитии коридорного типа. За кровать в комнате на 4 человека придется заплатить от 800 до 2 819 грн, блочного - от 1 186 до 5 605 грн в зависимости от типа общежития и количества человек в комнате.

В КНУ им. Шевченко цены примерно такие же - за койко-место в общежитии и блочного коридорного типа без счетчиков придется заплатить от 790 до 1 432 грн в зависимости от того, какое выберете общежитие и условия (со счетчиками или без).

Львов

В одном из самых престижных ВУЗов страны - Львовской Политехнике - стоимость проживания равна 800 гривнам вне зависимости от общежития. Столько же придется отдать за койко-место в общежитии другого популярного университета - ЛНУ им. Франко.

Харьков

ХНУ им. Каразина - университет с богатой историей и высоким уровнем образования, именно поэтому многие студенты со всей Украины выбирают его. В 2025-м году стоимость проживания составляет 520 грн, что заметно дешевле, чем в вышеперечисленных городах. Второй популярный ВУЗ - Харьковский авиационный институт, проживание в общежитиях которого обойдется до 800 грн. Столько же заплатят студенты ХНУРЭ за койко-место в комнате на 4 человека.

Можно ли жить в общежитии бесплатно

Некоторые студенты ВУЗов имеют право не платить за проживание в общежитии. В такую категорию попадают:

дети-сироты;

студенты с инвалидностью первой и второй группы.

То же самое касается и детей, лишенных родительской опеки.

Ниже - полный список, кому из студентов положено общежитие бесплатно:

детям украинцев со статусом УБД или инвалидности вследствие войны, а также пострадавших во время Революции Достоинства;

дети, у которых отец или мать погибли или пропали без вести во время проведения АТО;

дети родителей, погибших от ран, контузий или других увечий во время Революции Достоинства;

дети Героев Украины, получивших это звание посмертно.

В то же время, дети со статусом ВПО имеют право оплачивать только половину от указанной стоимости за проживание в общежитии, как и сыновья, и дочери "чернобыльцев" 1 и 2 категорий.

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