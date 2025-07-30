Цены на комнаты в общежитиях устанавливает ВУЗ, поэтому они могут отличаться в зависимости от города и учебного заведения. Узнайте, как получить комнату в общежитии в Украине и сколько придется за нее заплатить в 2025 году.
Сколько стоит общежитие в Украине - порядок цен
Для того чтобы выбирать общежитие, важно определиться с городом и ВУЗом. В 2025 году цены варьируются от 800 до 5000 грн. Стоимость проживания зависит от многих факторов - города, статуса университета, типа общежития и так далее. Рассмотрим, сколько студент заплатит за общежитие в самых популярных городах Украины.
Киев
Будущим студентам КПИ есть, где "разгуляться" - в Университете им. Сикорского двадцать одно общежитие. На официальном сайте студгородка КПИ опубликовано Положение, согласно которому наиболее бюджетный вариант проживания - в общежитии коридорного типа. За кровать в комнате на 4 человека придется заплатить от 800 до 2 819 грн, блочного - от 1 186 до 5 605 грн в зависимости от типа общежития и количества человек в комнате.
В КНУ им. Шевченко цены примерно такие же - за койко-место в общежитии и блочного коридорного типа без счетчиков придется заплатить от 790 до 1 432 грн в зависимости от того, какое выберете общежитие и условия (со счетчиками или без).
Львов
В одном из самых престижных ВУЗов страны - Львовской Политехнике - стоимость проживания равна 800 гривнам вне зависимости от общежития. Столько же придется отдать за койко-место в общежитии другого популярного университета - ЛНУ им. Франко.
Харьков
ХНУ им. Каразина - университет с богатой историей и высоким уровнем образования, именно поэтому многие студенты со всей Украины выбирают его. В 2025-м году стоимость проживания составляет 520 грн, что заметно дешевле, чем в вышеперечисленных городах. Второй популярный ВУЗ - Харьковский авиационный институт, проживание в общежитиях которого обойдется до 800 грн. Столько же заплатят студенты ХНУРЭ за койко-место в комнате на 4 человека.
Можно ли жить в общежитии бесплатно
Некоторые студенты ВУЗов имеют право не платить за проживание в общежитии. В такую категорию попадают:
- дети-сироты;
- студенты с инвалидностью первой и второй группы.
То же самое касается и детей, лишенных родительской опеки.
Ниже - полный список, кому из студентов положено общежитие бесплатно:
- детям украинцев со статусом УБД или инвалидности вследствие войны, а также пострадавших во время Революции Достоинства;
- дети, у которых отец или мать погибли или пропали без вести во время проведения АТО;
- дети родителей, погибших от ран, контузий или других увечий во время Революции Достоинства;
- дети Героев Украины, получивших это звание посмертно.
В то же время, дети со статусом ВПО имеют право оплачивать только половину от указанной стоимости за проживание в общежитии, как и сыновья, и дочери "чернобыльцев" 1 и 2 категорий.