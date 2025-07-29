В Steam стартовал "Фестиваль гонок", неделя скидок для тех, кто обожает кататься на автомобилях, велосипедах, лыжах и не только.
В программе фестиваля – не только скидки на сотни игр на гоночную тематику, но и свежие демоверсии, а также тематические украшения для профиля пользователя.
Вот несколько интересных предложений распродажи:
Need for Speed Unbound — 118 грн (скидка 93%)
Need for Speed Most Wanted — 174 грн (скидка 75%)
- Assetto Corsa Competizione — 249 грн (скидка 75%)
- Carmageddon: Max Damage — 62 грн (скидка 75%)
- CarX Drift Racing Online — 130 грн (скидка 60%)
- The Crew 2 — 171 грн (скидка 80%)
- MX vs ATV Legends — 124 грн (скидка 75%)
- Descenders — 82 грн (скидка 75%)
- Flatout Complete Pack — 179 грн (скидка 70%)
- Wreckfest — 259 грн (скидка 50%)
Фестиваль завершится 4 августа в 20:00 по Киеву.
Напомним, Valve изменила расписание сезонных распродаж в Steam. Теперь в конце ноября не будет отдельного масштабного события на "Черную пятницу", а осенняя распродажа сместилась на более ранние даты.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров. Лидером среди видеокарт является GeForce RTX 4060, процессоры AMD становятся все популярнее, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.