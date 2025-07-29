Акция продлится до следующего понедельника.

В Steam стартовал "Фестиваль гонок", неделя скидок для тех, кто обожает кататься на автомобилях, велосипедах, лыжах и не только.

В программе фестиваля – не только скидки на сотни игр на гоночную тематику, но и свежие демоверсии, а также тематические украшения для профиля пользователя.

Вот несколько интересных предложений распродажи:

Фестиваль завершится 4 августа в 20:00 по Киеву.

Видео дня

Напомним, Valve изменила расписание сезонных распродаж в Steam. Теперь в конце ноября не будет отдельного масштабного события на "Черную пятницу", а осенняя распродажа сместилась на более ранние даты.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров. Лидером среди видеокарт является GeForce RTX 4060, процессоры AMD становятся все популярнее, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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