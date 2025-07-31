Наказание предусмотрено не просто за факт наличия растений на участке, а за их незаконный посев и выращивание.

Выходя летним утром из дачного дома, оглянитесь, не появилось ли у вас на участке какое-нибудь необычное растение, ведь выращивание некоторых из них является незаконным и грозит украинцам от штрафа до даже лишения свободы.

Юрист отдела правопросвещения управления коммуникаций и правопросвещения Координационного центра по предоставлению правовой помощи Юлия Зацаринна рассказала УНИАН, какие растения запрещено выращивать на садовых участках и чем грозит владельцу их появление.

Какие растения запрещено выращивать в Украине

В первую очередь мы узнали, какой мак запрещено выращивать в Украине.

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По словам Юлии Зацаринной, на даче не место маку снотворному и конопле, поскольку они содержат наркотические средства и психотропные вещества.

Мак снотворный является, в частности, сырьем для производства опиума. В конопле содержится тетрагидроканнабинол - психоактивный компонент. Благодаря ему люди испытывают эйфорию после курения марихуаны.

К слову, отличить мак снотворный от обычного можно по нескольким признакам: внешнему виду, размеру и форме коробочки (головки), а также наличию волосков.

Снотворный мак, как правило, имеет большие размеры, сизый оттенок стебля и листьев, а также гладкую большую коробочку, которая сужается к основанию. Обычный мак может быть меньше по размеру, с более ярко-зеленым оттенком, а его коробочка может быть менее гладкой и иметь более острые края.

Какой штраф за растения на даче

Разобравшись, каких растений не должно быть на участке, перейдем к возможному наказанию за них.

Юрист отмечает, что ответственность за незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли предусмотрена даже в случае, если речь идет только о нескольких кустах.

Нарушителей могут либо наказать штрафом, либо даже отправить за решетку. Все зависит от количества "незаконных" растений на земельном участке и наличия отягчающих обстоятельств (например, совершение правонарушения группой лиц с целью сбыта).

"До 100 растений снотворного мака или до 10 растений конопли - это административное правонарушение. Ответственность - штраф в размере от 306 грн до 1 700 грн с конфискацией незаконно выращенных наркосодержащих растений", - объясняет Юлия Зацаринна.

А вот если растений больше (снотворного мака от 100 растений, конопли от 10), то это уже уголовная ответственность.

В этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 8 500 гривен, ареста на срок до шести месяцев, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы до семи лет,

- добавляет юрист.

Наказание может быть более суровым, если: человек ранее был осужден за аналогичное или связанное уголовное правонарушение. Например, за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств. Кроме этого, закон предусматривает более строгое наказание в случае, если посев или выращивание было совершено по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта, или если у нарушителя найдут 500 и более растений снотворного мака или 50 и более - конопли.

Будет ли наказан хозяин участка, если растения росли самосевом

Юлия Зацаринна отмечает, что если хозяин дачи или приусадебного участка не знал о наличии на его огороде запрещенных растений, наказания не будет.

"Наказание предусмотрено не просто за факт наличия растений на участке, а за их незаконный посев (внесение семян в почву) или выращивание, то есть культивирование этих растений. Если же растения выросли самосевом, хозяин не сеял их, не ухаживал за ними, не имел намерения культивировать, то состава уголовного правонарушения нет", - объясняет специалист.

Вместе с тем, она добавляет, что если человек увидел запрещенные растения на участке, он обязан их уничтожить. В противном случае хозяину такого участка грозит штраф.

Размеры взыскания, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляют: для граждан - от 170 до 510 грн; для должностных лиц - от 510 до 1 190 грн.

Стоит упомянуть, что в 2024 году вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Юлия Зацаринна отмечает, что законодательство предусматривает исключение для выращивания растений конопли и снотворного мака в научных, учебных и медицинских целях.

В то же время, даже для таких целей, выращивать их могут только юридические лица при условии получения соответствующей лицензии.

Подытожим, что садоводам полезно знать, почему запрещено выращивать мак и коноплю, какие штрафы могут быть и как их избежать.

справка Юлия Зацаринна Юристка Юлия Зацаринная - юрист отдела правопросвещения управления коммуникаций и правопросвещения Координационного центра по предоставлению правовой помощи. Окончила ГВУЗ "Украинская академия банковского дела Национального банка Украины". Специализируется на гражданском и семейном праве. Имеет 14 лет юридического стажа. С 2015 года работает в системе предоставления бесплатной юридической помощи. На протяжении профессиональной деятельности активно занимается правопросвещением, в частности готовит юридические консультации и разъяснения по вопросам защиты прав человека.

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