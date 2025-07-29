Предзаказы стартуют в августе.

Французский инсайдер billbil-kun, который пока еще ни разу не ошибся, раскрыл стоимость портативных консолей ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X в Европе. Он написал, что за младшую модель попросят 599 евро (~29 000 грн), а за старшую – €899 (~43 500 грн).

Таким образом блогер подтвердил недавнюю утечку цены портативков. Такую же стоимость "слил" ютубер eXtas1s, которому еще в июне удалось предположить стоимость обеих моделей. billbil-kun добавил, что предзаказы ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X откроются 20 августа.

Разница между консолями минимальна – в одной мощнее процессор (Ryzen AI Z2 Extreme вместо Z2 A) и больше встроенной памяти (1 терабайт вместо 512 ГБ).

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При этом, как отмечают пользователи сети, Steam Deck OLED в конфигурации 512 ГБ обойдется на 30 евро дешевле, чем базовая версия Xbox Ally. А уж Nintendo Switch 2 и того дешевле, так что не очень ясно, будут ли новые портативки на Windows так уж популярны.

Специально для ROG Xbox Ally компания Microsoft обновила приложение Xbox для ПК и панель Game Bar, обеспечив полноценное управление с помощью контроллера без необходимости использования сенсора. Пользователи смогут входить в систему, запускать игры, переключаться между приложениями и настраивать параметры.

Ранее мы рассказывали, что Xbox настаивает, что их портативная консоль - это прорыв, но игроки с этим не согласны. Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

Меж тем не исключено, что следующий Xbox может стать последней консолью от Microsoft. Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя, говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

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