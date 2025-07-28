Рассказываем, можно ли обрывать листья у клубники на самом деле и зачем это делают.

Сезон клубники плавно подходит к концу, а потому дачникам и огородникам пора озаботиться дальнейшим уходом за кустами. Оказалось надо обязательно обрывать листья клубники.

УНИАН разобрался, когда нужно обрезать листья у клубники после плодоношения и зачем.

Что делать с листьями клубники после сбора урожая

После последнего сбора ягод нужна летняя обрезка. С ее помощью можно снизить риск возникновения заболеваний. Больные листья и зараженные усы клубники могут инфицировать здоровые части растений.

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Кроме того, в старых листьях насекомые-вредители могут перезимовать, а затем весной атаковать кусты, когда они будут еще уязвимы. Однако важно запомнить, что для ремонтантных (плодоносят несколько раз в сезон) сортов это может быть вредно.

Стоит отметить и другой полезный аспект обрезки. После нее на кусте появится много новых побегов, а в следующем году будет богатый урожай. Это также приведет к общему омоложению растения. Клубника перестанет тратить энергию для поддержания лишних побегов.

Теперь перейдем к тому, когда обрезать клубнику летом и что нужно знать.

Как и когда обрезать клубнику - советы

Проводится эта процедура во второй половине июля или в начале августа. Ориентируйтесь на момент, когда все ягоды с куста уже собраны и он больше не плодоносит.

Однако и слишком затягивать с этим не надо. Клубника должна успеть нарастить молодые листья до заморозков. Сколько листьев оставлять на клубнике на зиму? Всего два-три. Это должны быть свежие листья в самом центре розетки.

Теперь перейдем к самому процессу. Подготовьте острый секатор или ножницы. Не стоит пробовать обрывать усы вручную, так как они очень крепкие и можно повредить куст.

Обрезаем все листья и стебли, которые выглядят больными. Это те, у которых есть пятна, точки или следы от насекомых. Также беспощадно убираем цветоносы.

С усами клубники все сложнее. Все зависит от того, что вы планируете в следующем году. Если вы решили увеличить количество кустов, то нужно оставить по два-три самых сильный усика на следующий год для размножения, а остальные - срезать. Если таких намерений нет, то удаляем все. Так клубника не будет тратить свою энергию на их рост.

К концу лета стоит удобрить кусты клубники, а на осень - замульчировать почву вокруг них хвоей или соломой.

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