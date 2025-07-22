Медовый Спас, или Маковей тесно связан с церковными традициями, но все-таки это больше народный праздник.

Православный праздник Изнесение честных древ животворящего Креста Господня относится к наиболее почитаемым в церкви. В народе его знают как Медовый Спас, Маковей, Спас на воде. Рассказываем об обычаях и запретах даты и какого числа Медовый Спас отмечают теперь по новому и старому календарю.

Медовый Спас - что это за праздник

Праздник Изнесение честных древ животворящего Креста Господня начали отмечать еще в IX веке в Константинополе (ныне Стамбул). В городе хранилась часть Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Ежегодно в августе эту частицу Креста приносили в храм Святой Софии и святили воду - верили, что она исцеляет от болезней. Август выбрали неслучайно, так как в это жаркое время особенно активно распространялись эпидемии.

В эту же дату церковь чтит подвиг братьев Маккавеев, а также их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые пострадали за христианскую веру во II веке до н. э. Все они вдохновили Иуду Маккавея на восстание против язычества, и в этой борьбе Иуда одержал победу.

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В народной традиции Маккавеев день стал Маковеем - название связали с маком, он как раз поспевает в это время. Название Спас произошло от слова "Спаситель", Медовый - потому что с этой поры пчеловоды начинают выкачивать мед из ульев. Еще одно название праздника - Мокрый Спас, или Спас на воде, так как в церкви совершается малое водосвятие. Освященная вода в этот день считается целебной.

Медовый Спас, или Маковей - когда отмечают

С переходом Православной церкви Украины на новый календарный стиль праздники с постоянной датой, включая Спасы, теперь отмечают раньше - на 13 дней. В тоже время часть верующих продолжают придерживаться старого стиля и празднуют по старинке.

По новому календарю Изнесение честных древ животворящего Креста Господня отмечают 1 августа.

Медовый Спас по старому календарю - 14 августа.

Всего в августе празднуют три Спаса - ранее мы подробно рассказывали, когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2025 согласно новому и старому стилю.

Обычаи праздника и что категорически нельзя делать на Медовый Спас

На Медовый Спас принято освящать в церкви мед и мак. Коробочки мака вплетают в букет - "маковейчик", который собирают из душистых трав. Мак с давних пор считается в народе оберегом, поэтому освященный маковейчик хранят в доме целый год - для защиты от бед и раздоров, а также для привлечения благополучия. В букет традиционно входят 17 трав, его перевязывают красной лентой и ставят на покути (в красный угол) или вешают над входной дверью.

Хозяйки в честь праздника пекут выпечку с маком, в Украине традиционное блюдо на Медовый Спас - это шулики. Праздновать Первый Спас полагается в семейном кругу. Собираются за столом, сначала благодарят Бога за урожай, съедают по ложке освященного меда - и лишь потом приступают к трапезе.

Что нельзя делать на Маковея:

употреблять скоромную еду и алкоголь - в эту дату начинается Успенский пост;

шуметь и устраивать ссоры - неудачи и болезни будут преследовать весь год, до следующего Спаса;

делать тяжелую физическую работу - день стоит посвятить молитве, покою и благодарности, а работать можно только пчеловодам.

По погоде на Медовый Спас судят о том, каким будет конец года. Если день выдался жарким - осень и зима будут мягкими, а ненастье сулит холод и слякоть в ближайшие месяцы. Добрым знаком в этот день считается дождь - значит, лесные пожары обойдут стороной.

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