Участники боевых действий (сокращенно - УБД) в Украине имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Государство компенсирует часть расходов (а в некоторых случаях и все) на свет, воду, отопление, газ, квартплату. Чтобы получить такие льготы, нужно их оформить - рассказываем, куда и какие документы нужно подавать, а также через какие сервисы это можно сделать онлайн.
Ранее мы подробно рассказывали, какие есть льготы УБД на коммунальные услуги в 2025 году.
Как оформить льготы участникам боевых действий на коммунальные услуги
Льготы военнослужащим на коммунальные услуги не предоставляются автоматически - чтобы их получить, нужно собрать пакет документов, обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, ЦНАП или орган социальной защиты и написать заявление о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно (раньше нужно было писать два заявления, но сейчас этот процесс упростили).
При подаче заявления также нужны будут данные:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- удостоверения УБД;
- реквизиты банковского счета для зачисления средств;
- номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
- название организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.
В случае необходимости могут попросить скан-копии других документов - например, договор аренды жилья (если УБД снимает квартиру или дом), справка ВПЛ, свидетельство о рождении /паспорт ребенка и т.п.
Заявление и копии документов можно также отправить по почте (заказным письмом с описью вложения) или же подать дистанционно - через веб-портал ПФУ или веб-портал "Дія".
Чтобы подать заявление через веб-портал ПФУ, нужно:
- авторизоваться с помощью электронной подписи;
- в разделе "Все услуги" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить его.
Это же можно сделать через мобильное приложение ПФУ. Алгоритм подачи заявления через портал "Дія" похожий.
Если по какой-то причине военнослужащий не может сам написать заявление, то вместо него могут это сделать члены семьи, на которых распространяется льгота. Для этого нужен будет документ, подтверждающий родство.
ПФУ должен рассмотреть заявление в течение 10 дней и в течение трех дней дать ответ.
Далее участник УБД оплачивает коммунальные, как и раньше, а компенсация от государства приходит на карту или выплачивается через отделение "Укрпошты".