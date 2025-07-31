Куда обращаться, чтобы получить льготы по УБД на оплату коммунальных услуг и как это сделать, не выходя из дома.

Участники боевых действий (сокращенно - УБД) в Украине имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Государство компенсирует часть расходов (а в некоторых случаях и все) на свет, воду, отопление, газ, квартплату. Чтобы получить такие льготы, нужно их оформить - рассказываем, куда и какие документы нужно подавать, а также через какие сервисы это можно сделать онлайн.

Ранее мы подробно рассказывали, какие есть льготы УБД на коммунальные услуги в 2025 году.

Как оформить льготы участникам боевых действий на коммунальные услуги

Льготы военнослужащим на коммунальные услуги не предоставляются автоматически - чтобы их получить, нужно собрать пакет документов, обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, ЦНАП или орган социальной защиты и написать заявление о постановке на учет льготника и о назначении льготы одновременно (раньше нужно было писать два заявления, но сейчас этот процесс упростили).

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При подаче заявления также нужны будут данные:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения УБД;

реквизиты банковского счета для зачисления средств;

номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

название организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

В случае необходимости могут попросить скан-копии других документов - например, договор аренды жилья (если УБД снимает квартиру или дом), справка ВПЛ, свидетельство о рождении /паспорт ребенка и т.п.

Заявление и копии документов можно также отправить по почте (заказным письмом с описью вложения) или же подать дистанционно - через веб-портал ПФУ или веб-портал "Дія".

Чтобы подать заявление через веб-портал ПФУ, нужно:

авторизоваться с помощью электронной подписи;

в разделе "Все услуги" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить его.

Это же можно сделать через мобильное приложение ПФУ. Алгоритм подачи заявления через портал "Дія" похожий.

Если по какой-то причине военнослужащий не может сам написать заявление, то вместо него могут это сделать члены семьи, на которых распространяется льгота. Для этого нужен будет документ, подтверждающий родство.

ПФУ должен рассмотреть заявление в течение 10 дней и в течение трех дней дать ответ.

Далее участник УБД оплачивает коммунальные, как и раньше, а компенсация от государства приходит на карту или выплачивается через отделение "Укрпошты".

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