Рассказываем, по какой формуле считается пенсия в Украине.

Украинцы, которые смогли накопить достаточное количество страхового стажа имеют право на получение пенсионных выплат после выхода на заслуженный покой.

Мы разобрались, какая будет пенсия если стаж 20 лет.

Стаж работы 20 лет - какая будет пенсия

В первую очередь стоит отметить, что в этом случае насладиться отдыхом получиться на раньше, чем отпразднуете 65 день рождения. Чтоб выйти на пенсию в 63-летнем возрасте стажа понадобится уже от 22 лет, а в 60 - от 32.

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Если у человека 20 лет стажа - какая пенсия ему может быть начислена, зависит от дополнительных факторов.

Для начала рассмотрим формулу, по которой высчитывают размер выплат, согласно закону. Для нее возьмем три показателя:

среднюю зарплату в стране (СЗП);

коэффициент страхстажа (КС);

индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ).

Их нужно рассчитать, а затем умножить, чтоб понять, какими будут выплаты.

Стоит отметить, что расчет СЗП самостоятельно делает Пенсионный Фонд. КС - это ваши годы официального стажа, умноженные на 1%. Поскольку нас интересует 20 лет, то это будет 0,2.

ИКЗ посчитать сложнее. Это соотношение средней зарплаты будущего пенсионера к средней зарплате в стране за конкретный период времени. Чем выше был официальный доход, тем большим будет и показатель.

Когда стаж 20 лет пенсия считается по такой формуле. Если средняя зарплата конкретного человека была около 10 000 гривень, а средняя зарплата по стране согласно данным ПФУ - 22 336 гривень, то получаем следующее:

10 000/22 336 = 0,44;

22 336 (СЗП) × 0,44 × 0,2 =1965 грн.

Нужно помнить, что больший доход и стаж увеличат размер выплат в будущем.

Стаж 20 лет - какая будет пенсия при минимальной и средней зарплате

За стаж более 20 лет при минимальной зарплате (8000 гривень) выплаты, как указывается на портале с калькулятором пенсии, могли бы составить 1963 гривни. Однако в Украине пожилым украинцам платят не менее 3 038 гривень, а потому соответствующую разницу покрывает государство.

В случае с большим доходом за стаж более 20 лет выплата пенсионерам более достойная. По данным ПФУ, средней зарплатой по состоянию на конец июля считается 22 336 гривень.

Если ежемесячный доход украинца достигал такого размера, то при выходе на пенсию в возрасте 65 лет его выплата составит 5481 гривень.

В то же время, если задержаться на два года и уйти на покой по достижении 67-летия, то пенсия будет уже 6068 гривны.

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